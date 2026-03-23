Buenas noticias para el Real Madrid tras la victoria ante el Atlético: Militao ya tiene fecha de vuelta

Arbeloa confirmó, en la rueda de prensa posterior al triunfo contra los de Simeone, que el central brasileño estará disponible para el encuentro frente al Mallorca, fijado para el sábado 4 de abril, en el regreso del parón de selecciones

El Real Madrid sigue en la pelea por la conquista de LaLiga tras su victoria ante el Atlético de Madrid, que les mantiene a cuatro puntos del Barcelona en la clasificación. Además, el equipo blanco, pese a la tarjeta roja y expulsión de Fede Valverde en los últimos compases del encuentro, recibió buenas noticias, ya que Militao volverá a estar disponible tras el regreso del parón de selecciones. El central brasileño sufrió una rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda el pasado diciembre. Tras ello, Arbeloa ha confirmado que el defensa tendrá luz verde para visitar al Mallorca el próximo 4 de abril.

Arbeloa apunta el regreso de Militao con el Real Madrid ante el Mallorca

El Real Madrid aprovechará el presente parón de selecciones para seguir recuperando efectivos de cara al tramo de final de temporada, dónde los de Arbeloa tienen en juego los cuartos de final de la UEFA Champions League y la pelea por LaLiga EA Sports, con un Clásico que tendrá lugar el próximo 10 de mayo en el Camp Nou. En este sentido, el conjunto blanco viene de tener hasta seis ausencias en la victoria contra el Atlético de Madrid: Courtois, Militao, Asencio, Ferland Mendy, Ceballos y Rodrygo. Sin embargo, las buenas noticias en la plantilla tienen al central brasileño como protagonista. Por su parte, el ex del Oporto sufrió una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón, el pasado siete de diciembre, en la derrota ante el Celta de Vigo en el Bernabéu.

Tras ello, Arbeloa, en la rueda de prensa posterior al triunfo frente a los de Simeone, confirmó los planes con el futbolista de 28 años: "Ya ha empezado con el grupo y estará disponible para Mallorca". La vuelta de Militao coincide con el momento decisivo de la temporada. No obstante, hay jugadores como Rüdiger o Huijsen que están dando un gran rendimiento en los últimos partidos, por lo que Arbeloa tendrá que tomar una decisión con sus centrales para el eje de la zaga. En este sentido, el defensa brasileño podría tener el objetivo de llegar al 100% para la eliminatoria de UEFA Champions League frente al Bayern de Munich, siendo la ida el siete de abril en el Bernabéu y la vuelta el 15 del mismo mes en el Allianz. Además, el Real Madrid intentará recuperar el resto de refuerzos, excepto la baja de larga duración de Rodrygo, para los dos últimos meses de competición.

El Real Madrid, con el objetivo de seguir recuperando efectivos en el parón de selecciones

Por otro lado, la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid tuvo también la buena noticia del regreso de Bellingham, que cayó lesionado en el encuentro ante el Rayo Vallecano del pasado 1 de febrero. De esta manera, el inglés tuvo casi 20 minutos para volver a coger ritmo antes del parón de selecciones.

Además, Carreras, que ha estado 20 días apartado de los terreno de juego por diferentes problemas musculares, tuvo menos protagonismo ya que entró en el 87', pero saliendo de la enfermería. Por ello, queda estar pendiente de la evolución de Ceballos y Ferland Mendy, además de un Thibaut Courtois que apunta a estar de baja hasta final del mes de abril, tras la lesión que sufrió el pasado martes ante el Manchester City.