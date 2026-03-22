Guti, sobre la mejoría del Real Madrid de Arbeloa: "Se ve un equipo más unido, tanto ofensivamente como defensivamente"

El exfutbolista ha valorado el cambio en el banquillo merengue y la llegada del salmantino, destacando las claves en el juego del equipo, además de analizar el inminente derbi entre el conjunto blanco y el Atlético de Madrid

El Real Madrid ha sufrido un cambio en el banquillo a comienzos de año. La derrota en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona sentenció a un Xabi Alonso que llegó al club blanco en mayo de 2025. De esta manera, la dirección deportiva anunció la llegada de Álvaro Arbeloa, procedente del Castilla. Tras ello, el salmantino debutó de la peor manera posible, cayendo eliminado en octavos de final de Copa del Rey ante el Albacete. Sin embargo, sus buenas sensaciones, como en el juego del equipo, en las últimas fechas le han hecho recibir halagos como el de Guti.

Guti analiza el Real Madrid - Atlético de Madrid del Bernabéu

De esta manera, Guti, en una entrevista concedida a Mundo Deportivo, ha comenzado compartiendo sus sensaciones de cara al Real Madrid - Atlético de Madrid que tendrá lugar hoy en el Bernabéu: "Partido complicado. Últimamente, son partidos muy difíciles, al Real Madrid le está costando ganar estos partidos. El Cholo ha conseguido que el Atlético compita mejor, tanto con Real Madrid como con Barcelona. Es verdad que, luego, en lo que es el año, le cuesta competir en lo que es LaLiga, pero estos partidos son muy complicados. Es un rival con una plantilla muy buena. El escalón ya no es tan grande, entre el Atlético y el Real Madrid, como lo era en nuestro tiempo. El Atlético tiene una gran plantilla, por eso le pone las cosas difíciles al Real Madrid".

En este sentido, Guti fue preguntado por si el Atlético de Madrid estará pensando en la Copa del Rey y en la UEFA Champions League: "Es complicado que eso pase, pero es verdad que el Atlético tiene otras cosas. Le vimos ante el Barcelona jugándose una final de Copa. En cuartos de Champions va a ser un rival complicado para el Barça. Pero en Liga, si no te juegas nada, eso te hace no estar tan al 100% en el partido. Pero sigue siendo un derbi y seguramente, ellos quieran ganar. Por otro lado, el exfutbolista del Real Madrid ha hablado de la figura de Arbeloa y cómo le ve actualmente: "Muy bien, la verdad. Entró en un momento muy delicado en el club, se llevó un primer palo que fue la eliminación de la Copa del Rey. Siguió transmitiendo optimismo dentro del equipo. Eso le hizo coger la confianza de los jugadores. Ahora mismo hay una comunión perfecta entre el vestuario y el entrenador".

Las claves del cambio del Real Madrid con Arbeloa

Además, Guti siguió apuntando las claves del Real Madrid con la llegada de Arbeloa: "En las ruedas de prensa, ha ido lanzando mensajes a los jugadores. Les ha costado, pero creo que al final los han cogido y yo creo que se nota. Se nota porque en los esfuerzos que hacen ahora, que no los hacían antes. Se ve un equipo más unido, tanto ofensivamente como defensivamente. Creo que es un equipo diferente, ¿no? Yo creo que se los ha llevado a su terreno, ¿no? Y darles la confianza que a alguno le estaba faltando. Se nota en jugadores como Brahim, Vinicius, Valverde…".

Por último, Guti zanjó afirmando que "vienen en una situación muy, muy buena. La clave es el equipo. Eso es lo que ha conseguido, un equipo. Al final, el talento es evidente, los jugadores del Real Madrid lo tienen. Esa unión que en los últimos partidos y en esta eliminatoria ha tenido el equipo, no la tenía antes. Eso es lo que hace falta para ganar títulos. O sea, a lo mejor, en un partido puede ser que por el talento, uno solucione el partido y gane. Pero, al final las grandes competiciones se ganan con un equipo".