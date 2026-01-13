Javier Tebas vuelve a cargar contra Florentino Pérez: “O estás con él o estás contra él”

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aprovecha una reciente comparecencia para reabrir viejas heridas, cuestionar la postura del Real Madrid en el ‘caso Negreira’ y deslizar que la salida de Xabi Alonso oculta algo más

Javier Tebas volvió a situarse en el centro del debate futbolístico durante su intervención en los ‘Desayunos Deportivos de Europa Press’. Fiel a su estilo, el presidente de LaLiga no esquivó la confrontación directa con Florentino Pérez, al que acusó de haber mirado hacia otro lado en uno de los periodos más turbios del fútbol español y de utilizar estrategias de presión institucional cuando sus intereses se ven amenazados.

“El problema más grave que ha tenido el fútbol español fue la compra de partidos entre 2008 y 2013. En este país se compraban partidos. ¿Y cuál fue la postura de Florentino Pérez? Mirar hacia otro lado”, afirmó Tebas, recuperando un episodio que, según él, se resolvió desde dentro por los propios clubes y que contrasta con el ruido actual en torno a otros escándalos.

Una relación imposible con Florentino Pérez

El dirigente de LaLiga fue más allá y dibujó un perfil muy concreto del presidente del Real Madrid. “O estás con él o estás contra él”, sentenció, antes de añadir que le resultaría mucho más cómodo mantener una relación cordial con Florentino. “Que me invite al palco los fines de semana y cobrar. Pero a mí no se me ha elegido para estar cómodo, sino para decir lo que pienso: nos quieren destruir el fútbol”.

Un discurso que refuerza la idea de una guerra abierta entre ambas figuras y que vuelve a situar al Real Madrid como actor central en los conflictos estructurales del fútbol español, desde la Superliga hasta la gestión arbitral.

Sorpresa por la salida de Xabi Alonso

Tebas también se refirió a la destitución de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid, una decisión que, según reconoció, le pilló completamente desprevenido. “Ha cogido a todo el mundo en fuera de juego”, aseguró, subrayando que ni siquiera el entorno mediático más próximo al club blanco anticipaba el desenlace.

“Algo ha pasado en las últimas horas que no se sabe”, deslizó, aunque matizó que no dispone de información suficiente para juzgar si la decisión fue acertada o no. Tebas insistió en que, pese a la confusión generada, “unos hablan de mutuo acuerdo, otros de cese; ya estamos con la intoxicación”, un movimiento de este calibre nunca es sencillo. “Si el Real Madrid ha tenido que hacerlo, equivocada o acertadamente, desde luego no ha sido fácil”, concluyó.

El ‘caso Negreira’ y la ofensiva judicial

Uno de los bloques más contundentes de su intervención llegó al abordar el ‘caso Negreira’. Tebas recordó que el asunto “está judicializado” por LaLiga y la Fiscalía, no por el Real Madrid, y acusó al club blanco de utilizarlo como arma política. “Se busca hacer ruido y daño”, afirmó, criticando que se extienda el caso “como un chicle” para erosionar a LaLiga, la RFEF y el estamento arbitral.

El presidente de la patronal fue especialmente duro al denunciar la manipulación del relato arbitral. “No es de recibo que tengamos que escuchar en una Asamblea del Madrid que un penalti no pitado un domingo es culpa de Negreira”, señaló, defendiendo que, si alguien puede quejarse de los arbitrajes, son los otros 18 clubes y no los dos grandes.

Superliga, coacción y guerra abierta

Tebas cerró su intervención con una reflexión cargada de intención política. “Qué casualidad que cuando el FC Barcelona abandona la Superliga vuelve el ataque furibundo judicial del Real Madrid”, apuntó, recordando que Florentino Pérez era directivo de la RFEF durante los años en los que se produjeron los pagos investigados.

“Mientras estás conmigo sé esto de ti y lo guardo para después contarlo. Eso se llama coacción”, sentenció Tebas, elevando el tono de una confrontación que parece lejos de apagarse.

Una vez más, el presidente de LaLiga utilizó una comparecencia como altavoz en su pulso personal con Florentino Pérez, dejando claro que, más allá del césped, la batalla por el control y el relato del fútbol español sigue plenamente abierta.