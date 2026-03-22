Las dudas en torno al futuro de Rüdiger en el Real Madrid

Las palabras de Arbeloa, en el día de ayer en rueda de prensa, afirmando que le "haría una estatua" al central alemán, podrían anticipar las intenciones del club con el futuro de un jugador que acaba contrato a final de temporada con la entidad merengue

Rüdiger está ante sus últimos meses con contrato en el Real Madrid, en la que es además su cuarta temporada en el conjunto blanco. En este sentido, el futuro del alemán se podría resolver de manera inminente, dado el poco tiempo que resta de aquí a final de temporada, cuando pone punto final el mismo. Por ello, miembros del club como Álvaro Arbeloa han alabado el rendimiento del futbolista de 33 años y sus actuaciones en los últimos encuentros del equipo merengue, que le han hecho asentarse en el once titular junto con Asencio o Huijsen en el eje de la zaga.

Arbeloa habla del futuro de Rüdiger y su figura en el Real Madrid

Arbeloa fue muy claro, en la rueda de prensa previa al partido contra el Atlético de Madrid, cuando le preguntaron por el futuro de Rüdiger y su opinión sobre el central alemán: "En estos temas no me gusta meterme, es cuestión del club y el jugador. Por mí, haría una estatua de Rüdiger y ponerla en el jardín. Desde el primer día está al disposición del cuerpo técnico. Me dijo que en marzo estaría para que viniese lo duro. El tratamiento en Londres ha funcionado y es el espejo donde los jóvenes deberían mirarse. Tenemos suerte de tener a don Antonio Rüdiger". En este sentido, cabe recordar que el jugador de 33 años acaba contrato con el Real Madrid a final de temporada, por lo que está pendiente de decidir su siguiente reto en el corto-medio plazo, en un momento en el que es indiscutible en el conjunto blanco. De esta manera, Huijsen y Asencio compiten por un puesto en el eje de la zaga a la espera de que Militao tenga luz verde para su regreso, que habría que ver los planes del salmantino con sus centrales a plena disposición.

Por su parte, Rüdiger habló el pasado lunes sobre la decisión de cara a su futuro en el Real Madrid: "Para mí lo más importante es estar sano. Me encuentro bien, como dije antes. Por lo demás, estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo. Ahora mismo no hay que pensar en eso. Me siento muy bien aquí. Noto el respeto de la gente y lo aprecio mucho. Pero, como acabo de decir, a veces no hay que pensar solo en el lado emocional. También tengo que pensar que me encuentro bien, que me siento bien y que tengo un trabajo por hacer. Y me encanta. Estoy enamorado del Real Madrid".

Rüdiger, con el objetivo de llegar en plena forma al Mundial

El rendimiento de Rüdiger en el Real Madrid le ha permitido poder entrar en la convocatoria de Nagelsmann para los encuentros del inminente parón de selecciones. Además, su regularidad con Arbeloa le va a dar más opciones de poder entrar en la lista de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pese a contar con la competencia de futbolistas como Schlotterbeck, en el radar, precisamente, del conjunto blanco. De esta manera, los próximos meses del central de 33 años apuntan a ser importantes para su futuro, ya que tendrá que decidir, junto con la dirección deportiva, si firma su renovación o busca un nuevo destino, por lo que tendría que salir gratis y la entidad no recibiría precio de traspaso.