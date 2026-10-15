Mestalla se libra de Vinicius

Mestalla no tendrá que enfrentarse a un nuevo capítulo de la polémica con Vinicius. La sanción de cuatro partidos al brasileño evita un reencuentro marcado por la polémica, los antecedentes del 2023 y una batalla judicial con Netflix que sigue vigente

Vinicius Junior no estará ante el Valencia en Mestalla, después de que se le impusiera una sanción de cuatro partidos por su expulsión ante el Villarreal y sus posteriores protestas al colegiado. El brasileño se perderá además los encuentros ante Sevilla, el Clásico frente al Barcelona y Racing de Santander. Uno de los principales focos de atención del encuentro estará ausente una temporada más, tras perderse la temporada pasada la visita al templo ché por acumulación de tarjetas.

La ausencia del internacional brasileño supone un respiro en un enfrentamiento que ha acumulado tensión durante los últimos años. Los episodios vividos en Mestalla y la polémica que todavía rodea a aquel partido de 2023 mantienen viva una historia que va mucho más allá de lo que sucede sobre el terreno de juego.

La relación del Valencia con el extremo madridista lleva años marcada por la polémica. Por el momento no habrá un nuevo episodio de una historia que desde hace mucho tiempo se sale de lo puramente deportivo. La expectación que acompañan sus apariciones en Mestalla ha convertido este clásico enfrentamiento del fútbol español en citas señaladas en el calendario.

El recuerdo del 2023 y la polémica con Netflix

Para comprender la dimensión de este enfrentamiento hay que remontarse hasta el año 2023. Durante un Valencia-Real Madrid en Mestalla, Vinicius denunció una serie de insultos racistas desde la grada valencianista, el extremo carioca se enfrentó a la grada e incluso el partido estuvo parado durante un periodo de tiempo. El caso tardó segundos en dar la vuelta al mundo, e incluso tres aficionados fueron condenados a prisión por estos insultos dirigidos al futbolista.

La historia no acabó ahí, tuvo un nuevo capítulo con el documental producido por Netflix “Baila, Vini”. El Valencia llevó a los tribunales a la plataforma y a la productora por unos subtítulos que considera falsos y perjudiciales para la imagen del club y su afición. En las imágenes se escuchaba, según el Valencia, “tonto, tonto”, mientras que los subtítulos mostraban “mono, mono”. La disputa judicial sigue presente y mantiene vivo el recuerdo de aquel encuentro disputado hace cerca de tres años. La ausencia del jugador no resolverá las diferencias entre ambas partes, pero sí evitará que el próximo duelo en Mestalla abra un nuevo capítulo en esta historia que parece no tener final.

Un regreso que tendrá que esperar

El brasileño deberá cumplir su sanción antes de volver a estar disponible para José Mourinho en liga, aunque podrá disputar los partidos de Champions frente a RB Leipzig y AEK de Atenas como ya lo hizo en la increíble remontada del conjunto merengue en el Olímpico de Roma. Si no surgen contratiempos, su regreso llegará después del parón de selecciones, en el encuentro frente al Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu, a finales de noviembre.

Mestalla se queda así sin uno de los protagonistas que más expectación genera en sus enfrentamientos con el Real Madrid. Una ausencia por motivos disciplinarios que, inevitablemente, vuelve a poner sobre la mesa una historia en la que el fútbol pasa a un segundo plano.