Una efeméride redonda a la vista, dos bajas preocupantes y un precedente ilusionante

El del domingo en el Bernabéu será el duelo oficial número 200 entre los nervionenses (que estrenan baja de peso por la incidencia de Miguel Sierra) y los merengues (sin un Vinícius que suele ser sinónimo de éxito), que volvieron a casa tras golear en Roma una de las tres veces que hubo asalto blanquirrojo

Interesantes los datos estadísticos que ofrece esta semana el perfil especializado @RisqueteStats acerca del próximo encuentro liguero del Sevilla FC, que visitará el Santiago Bernabéu el próximo domingo 18 de octubre a las 21:00 horas en el que será el partido oficial número 200 entre ambos clubes en toda su historia (sólo ha jugado más con el Valencia CF, 201, y el FC Barcelona, 205), con 57 triunfos nervionenses, 32 empates y 110 victorias merengues. Una efeméride redonda que llega, precisamente, tras una goleada en Roma de los blancos... como uno de los tres únicos asaltos de este siglo en Chamartín.

Ocurrió el 22 de diciembre de 2004, con un solitario gol de Júlio Baptista. Justo dos semanas antes, el entonces conjunto dirigido por Mariano García Remón ganaba 0-3 en el Olímpico de la capital transalpina en la fase de grupos de la Champions League y, tras vencer al Real Racing Club en Santander por 2-3, volvía a su feudo para recibir a los blanquirrojos, que ya solamente vencerían allí hasta la fecha este siglo en el 3-5 de la final de la Supercopa de España 07/08 (marcaron por partida doble Renato Dirnei y triple Frédéric Kanouté) y el 3-4 liguero de la 08/09 (con tantos de Adriano Correia, Christian Romaric y los dos citados).

Numéricamente hablando también se echará de menos al granadino

Más allá de que a Rubén Vargas le queda para alcanzar el ritmo adecuado y, además, prefiere actuar por la izquierda, como un Alfon González a quien todavía no le da y hasta Chidera Ejuke, que marcó, eso sí, un golazo por la derecha en San Mamés, la baja por lesión de Miguel Sierra, que pasará por el quirófano y no volverá hasta enero de 2027, supone un serio contratiempo para Luis García Plaza, que otorgó galones al granadino desde pretemporada y lo alineó de titular en las ocho jornadas hasta la fecha. Dentro de la producción extremadamente coral, se trata del máximo anotador del equipo, con los mismos dos goles que Isaac Romero.

El '30' es líder sevillista en duelos ganados (87, sólo superado a estas alturas por un Cicinho que llevaba 88 en la 12/13) y regates (quinto de LaLiga), así como segundo en números de esprints, asistencias esperadas (xA) y pases claves. Con un promedio de 71 minutos por encuentro (que le baja mucho al ser relevado al descanso ante el Athletic Club), ofrecía 1,6 tiros totales (de ellos, 0,6 entre palos), un 77% de acierto en el pase (que crecía al 95% en campo propio) y otros números interesantes en fase defensiva, según 'Sofascore': 3,5 balones recuperados, más 1,8 entradas y 0,4 despejes cada 90 minutos.

El brasileño, talismán madridista y 'bestia negra' sevillista

Después de ser castigado con cuatro partidos por su expulsión ante el Villarreal CF, no jugará Vinícius Júnior, como se esperaba, este domingo ante el Sevilla FC, que puede considerarle claramente como una 'bestia negra'. No en vano, el atacante brasileño es, junto al zaguero ex colchonero Jesús Martínez Jayo y el más reciente extremo turco que fuera de FC Barcelona y Atlético de Madrid Arda Turan, el que más veces se ha enfrentado con los nervionenses sin conocer aún la derrota, con nueve victorias y dos empates en once partidos, incluyendo dos tantos y dos asistencias en los mismos.