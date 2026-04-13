El Real Madrid, protagonista de un fichaje histórico en uno de los equipos de moda de LaLiga Hypermotion

El cuadro blanco ha cerrado la llegada del joven canterano del Castellón, Fran Santamaría, de 18 años y que ya ha marcado este curso un total de 15 goles entre el filial orelluts y el juvenil

El Real Madrid es un equipo que se caracteriza por apostar fuerte por su cantera ya que esta no deja de dar resultado año tras año. Por lo general, los canteranos que suben desde el Castilla lo hacen cuando el primer equipo blanco está algo falto de efectivos o en momentos de la temporada idóneos para que los más jóvenes tengan minutos en Primera división.

La cantera del Real Madrid es una de las más prolíferas de España pero no todos sus jugadores se han criado desde pequeños en la denominada 'Fábrica' blanca. También existen los casos de jugadores llegados desde fuera y esta será la historia de Fran Santamaría a partir de la próxima temporada.

Fran Santamaría, que actualmente milita en el filial del Castellón, uno de los equipos que está dando la sorpresa en LaLiga Hypermotion donde está peleando por estar en puestos de play off al final de las 42 jornadas de la Liga regular.

Fran Santamaría, el último fichaje del Real Madrid para su cantera

Según han informado diversos medios, el precio que el Real Madrid ha pagado porque Fran Santamaría forme parte de su cantera el próximo año es una cifra récord en el Castellón. Sin que hayan trascendido las cifras, Fran Santamaría está firmando una gran temporada en el filial orelluts con 15 goles en 32 encuentros entre el juvenil y el Castellón B. De esos 15 goles, 13 fueron con el juvenil de División de Honor y además llegaron en tan solo 17 encuentros. Estas cifras de Fran Santamaría le hicieron convertirse en el máximo goleador de la categoría en dicho momento.

El Castellón informa del traspaso de Fran Santamaría

El Castellón, a través de su portal 'Fundación Albinegra', ha informado en los siguientes términos del traspaso de Fran Santamaría al Real Madrid: "El CD Castellón y el Real Madrid CF han llegado a un acuerdo para el traspaso de Fran Santamaría (2008) al conjunto blanco para la próxima temporada. El jugador abandona la disciplina albinegra tras toda una vida ligada al club de su ciudad.

A sus 17 años, el ariete ha anotado 15 goles en 32 partidos disputados esta misma temporada. Siendo de segundo año en la categoría Juvenil, Fran ha anotado 2 goles en 15 encuentros con el CD Castellón ‘B’ en Segunda Federación, a los que hay que sumar otras 13 dianas en 17 encuentros en División de Honor con el Juvenil ‘A’. Hasta que comenzó a trabajar en dinámica con el filial albinegro, el delantero era el máximo goleador del grupo en la categoría más alta del fútbol juvenil. El club desea agradecer a Fran su gran compromiso y dedicación todos estos años con el club y le desea la mayor de las suertes en su próxima etapa profesional".

El Real Madrid mira al futuro más lejano sin olvidar la Champions League

El Real Madrid, más allá de la llegada de Fran Santamaría la próxima temporada al Castilla, ya está totalmente mentalizado de cara al encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Champions League que disputará el próximo miércoles en Alemania y donde intentará superar el 1-2 que lleva de la ida ante el Bayern de Múnich.

Precisamente los canteranos han sido parte importante del Real Madrid esta temporada y podrían serlo este próximo miércoles aunque lo más lógico es que gran parte del peso de la responsabilidad de la remontada recaiga sobre futbolistas como Vinicius o Mbappé. Quien sabe si en un futuro no demasiado lejano, es Fran Santamaría el que está siendo importante en el primer equipo del Real Madrid con sus goles.