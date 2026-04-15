La sanción de Tchouameni abre la puerta a varios candidatos para el once de Arbeloa en Múnich

El defensa del Real Madrid se perderá la vuelta de cuartos de final de Copa de Europa contra el Bayern ya que tiene cumplir castigo por acumulaciión de tarjetas amarillas. Por ello, el el técnico salmantino deberá elegir un jugador entre varias opciones para el pivote defensivo en el Allianz Arena

El Real Madrid visita en el día de hoy al Bayern de Múnich en el Allianz Arena, en el choque correspondiente a la vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League. Los de Arbeloa se juegan el todo o nada tras tener muy complicadas sus opciones de poder conseguir el título de LaLiga, ya que está a nueve puntos del Barcelona. Por ello, el duelo en Alemania se antoja como una 'final' para los blancos esta temporada.

En este sentido, Arbeloa tiene el díficil papel de elegir el sustituto de Tchouameni, que no podrá jugar el decisivo encuentro en Alemania al estar sancionado. Por ello, el técnico del Real Madrid reconoció, en la rueda de prensa previa, que ya tiene decidido su once titular para enfrentarse al Bayern de Múnich hoy a las 21:00 (hora española).

Arbeloa valora las opciones para sustituir a Tchouameni

De esta manera, Arbeloa comentó sus sensaciones la baja de Tchouameni: "Tenemos muchas opciones y muchos jugadores que pueden jugar donde Tchouameni, no solo uno, sino yo creo que varios: Camavinga, Thiago, Ceballos, Valverde... Creo que son muchas las opciones que tenemos para poder jugar donde juega Tchouaméni. Sé el once que voy a sacar mañana, me da muchísima, muchísima confianza".

Además, Arbeloa añadió que cuenta con la confianza de "también los que van a empezar desde el banquillo y que estoy seguro de que van a tener que terminar y ayudarnos en la segunda parte, porque va a ser un partido, seguro, muy largo, con muchos esfuerzos, de mucha intensidad. Así que estoy con mucha confianza y, más que nunca, sintiéndome privilegiado de la plantilla que tengo".

Thiago Pitarch, la pista que dejó Arbeloa frente al Girona

Thiago Pitarch se quedó en el banquillo en el encuentro contra el Girona en el Bernabéu, que tuvo lugar el pasado sábado. Al igual que hizo Arbeloa con Rüdiger, Trent y Carreras, que no entraron en la convocatoria, Arbeloa, que cuenta con la baja de última hora de Asencio, podría optar por estos cuatro futbolistas para el once ante el Bayern de Múnich. El canterano blanco, además, fue titular en la ida frente al conjunto de Kompany en el feudo merengue, por lo que podría repetir desde inicio en el Allianz.

Thiago Pitarch, además, fue uno de los jugadores que fue titular en la eliminatoria ante el Manchester City. El centrocampista dejó buenas sensaciones, lo que le hizo tener protagonismo con el choque frente al Atlético de Madrid y en la visita al Mallorca en Sox Moix. En este contexto y sumado a que no tuvo minutos el pasado viernes, el jugador de 18 años puede ser una de las opciones de Arbeloa para el decisivo duelo de Copa de Europa.

Camavinga, Arda Güler y Brahim, un puesto y tres jugadores en el once del Real Madrid

Por otro lado, Bellingham y Fede Valverde serán titulares en Múnich, que estarán acompañados en la parcela ofensiva por Vinicius y Mbappé. Por ello, hay dos puestos vacantes en el once de Arbeloa en el centro del campo. Sabiendo que el Real Madrid debe remontar el 1-2 del Bernabéu, el técnico salmantino podría optar por un perfil más de ataque como Brahim.

El malagueño, por su parte, viene de jugar 84 minutos contra el Girona. Arda Güler, en cambio, jugó algo menos de media hora, pero ha sido una de las opciones de Arbeloa desde su llegada al Real Madrid, con el que ha tenido minutos en cada partido desde entonces. Camavinga, por último, es el relevo natural de Tchouameni, pero sus sensaciones ante el equipo de Míchel podrían dejarle fuera en uno de los partidos más importantes de la temporada.