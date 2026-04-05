La vuelta de Militao, la buena noticia del Real Madrid en el tropiezo contra el Mallorca

El brasileño volvió a vestirse de corto cuatro meses después de su lesión, teniendo 32 minutos frente a los de Demichelis y logrando el único gol de los de Arbeloa en Son Moix

El Real Madrid cayó derrotado tras cinco victorias consecutivas. Los de Arbeloa no se llevaron un punto de su visita a Son Moix, reduciendo considerablemente las opciones de poder llevarse el título de LaLiga EA Sports, sobre todo con la victoria del Barcelona.

Sin embargo, el conjunto blanco se llevó del partido ante el Mallorca la buena noticia que supuso el regreso de Militao cuatro meses después. El brasileño volvió a entrar en una convocatoria y tuvo más de 30 minutos contra el equipo balear, viendo además puerta en el 88' con un cabezazo.

Arbeloa recupera un efectivo más para el tramo final de temporada

Por su parte, Arbeloa alabó, de esta manera, a Militao en la previa del encuentro ante el Mallorca: "Yo creo que, en forma, seguramente sea el mejor central del mundo. Entonces, no he tenido la suerte de poder dirigirle ni un partido, pero llevamos muchos años disfrutándolo aquí, en el Real Madrid, y muchas veces tiene las sensaciones de que hay dos jugadores cuando está Militao en el campo".

Además, Arbeloa apuntó que Militao "es un central sensacional por su despliegue físico, por sus condiciones, por su inteligencia, también por el liderazgo que tiene. Creo que nos va a ayudar muchísimo, a aportar muchísimo. Es un jugador, para mí, diferencial y estoy muy feliz de tenerle de vuelta porque va a ser muy importante para este tramo final de temporada y para poder luchar por todo".

Militao, un regreso necesario para el Real Madrid

Los 32 minutos de Militao ante el Mallorca confirmaron las intenciones de Arbeloa, que podría elegir al brasileño en los próximos partidos para entrar en el once titular. El central de 28 años tiene complicado poder comenzar de inicio en el choque ante el Bayern de Munich de este martes, pero puede ser una opción de cara al choque de LaLiga frente al Girona en el Bernabéu.

En este caso, el técnico del Real Madrid deberá decidir qué jugador sentar en el banquillo, con la posibilidad de Huijsen ante el buen rendimiento de Rüdiger. Además, Alaba sigue sin tener minutos y Asensio está teniendo menos protagonismo en el último mes y medio, por problemas musculares y decisiones técnicas. Sin embargo, los diferentes encuentros que tienen los de Arbeloa entre LaLiga y UEFA Champions League podría hacer que el salmantino rote en esa demarcación.

Carlo Ancelotti apunta a Militao de cara al Mundial

Por otro lado, la vuelta de Militao también es una gran noticia para Brasil de cara al Mundial, ya que Carlo Ancelotti contaría con un refuerzo de lujo para la convocatoria con respecto a la que dio en el pasado parón de selecciones.

Carlo Ancelotti contó con los siguientes centrales en el último parón de selecciones: Kaiki, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Roger Ibáñez, Léo Pereira, Marquinhos y Wesley. Sin embargo, el central del Real Madrid se podría hacer con el hueco titular de cara al Mundial, dependiendo de sus sensaciones de aquí a la cita de este verano en Estados Unidos, México y Canadá.