Aperribay habla sobre las posibles salidas de Remiro y Zakharyan

El presidente de la Real Sociedad ha asegurado que en estos momentos no están negociando con ningún club la marcha del portero, mientras que sobre el ruso ha manifestado que el club no tiene ninguna necesidad de venderlo durante este mercado de fichajes de verano

La Real Sociedad mantiene la cautela en este mercado de fichajes de verano en donde no se quiere precipitar a la hora de tomar decisiones. Es por ello que los dirigentes del club txuri urdin echan balones fuera cuando son preguntados tanto por entradas como por salidas. No se quiere dar pistas y es por eso por lo que Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad, ha respaldado las declaraciones que hizo hace unos días el director deportivo Erik Bretos. El mandamás de la Real Sociedad ha hablado sobre cómo se encuentras las posibles salidas de Álex Remiro y Arsen Zakharyan.

La Real Sociedad confía en su cantera

Jokin Aperribay ha comenzado diciendo que la Real Sociedad no se va a precipitar a la hora de realizar fichajes porque tiene mucha confianza en que lo canteranos puedan aportar. "Erik Bretos dio declaraciones el viernes y no creo que haya habido mucha modificación, ninguna más bien. Tenemos jugadores suficientes en el primer y en el segundo equipo. El primer objetivo del segundo equipo es formar jugadores para el primero y lo que tenemos que hacer es respetar la filosofía de la Real, ser conscientes de la fuerza que los jugadores de Zubieta tienen".

A pesar de estas declaraciones, lo cierto es que la Real Sociedad está peinando el mercado en busca de un central de garantías que dé un salto de nivel a esa posición y de un atacante que pueda jugar tanto de referencia como volcado en una banda.

Las salidas de la Real Sociedad, algo más paradas

Por otro lado, Jokin Aperribay no ha querido dar ningún tipo de pista sobre las posibles salidas de Álex Remiro y de Arsen Zakharyan, quienes junto a Jon Karrikaburu y Brais Méndez, son los jugadores que tienen más opciones de salir de la Real Sociedad durante este mercado de fichajes de verano.

Sobre Álex Remiro ha dicho que no se está gestionando su salida y sobre Zakharyan ha manifestado que el club vasco no tiene necesidad de venderlo. "Tenemos tranquilidad al cien por cien. No hemos hablado de ninguna salida, ni estamos hablando con ningún club. ¿Remiro? No estamos gestionando nada para la salida de Remiro y él tampoco nos ha dicho que quiera salir. Estamos seguros de que le queda mucho futuro aquí. ¿Zakharyan? No tenemos ninguna necesidad de que salga Zakharyan, estamos tranquilos".

La situación de Álex Remiro en la Real Sociedad no ha cambiado demasiado en los últimos días. El portero está abierto a cambiar de aires, pero la Real Sociedad exige entre 8 y 10 millones de euros para dar luz verde a su posible traspaso. Equipos como el FC Barcelona y algunos de la Premier League están atentos al guardameta de Cascante. Por su parte, el ruso no ha tenido su mejor temporada, por culpa de las lesiones, y que se marche es una posibilidad más que real ya que en el club txuri urdin consideran que no ha cumplido con las expectativas en las temporadas que ha estado en el primer equipo.