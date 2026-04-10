Elustondo, ante su gran oportunidad

El defensa, que está más fuera que dentro de la Real Sociedad de cara a la próxima temporada, va a tener la posibilidad de mostrar su nivel de juego cuando le faltan meses para acabar su contrato con el club vasco en el cual lleva toda su carrera deportiva

El partido contra el Deportivo Alavés no sólo va a ser importante para la Real Sociedad ya que también tiene mucho en juego Aritz Elustondo quien puede estar ante una de sus últimas oportunidades para demostrar que sigue siendo válido para formar parte de la primera plantilla txuri-urdin de cara a futuras temporadas. El defensa va a volver a ser titular después de muchos meses justo cuando acaba contrato y cuando tiene pie y medio fuera de la Real Sociedad.

Aritz Elustondo va a ser titular en la Real Sociedad en el partido de este sábado contra el Deportivo Alavés tal y como ha confirmado Pellegrino Matarazzo, su entrenador, en la previa. "Elustondo va a jugar mañana. La forma en que lo ha hecho en el pasado ha sido muy positiva. No ha jugado muchos minutos pero cuando lo hemos necesitado ha estado en el campo y ha rendido. Así que está preparado, está entrenando muy duro en cada entrenamiento y está conectado con el equipo. Es uno de nuestros capitanes, lo demuestra cada día en los entrenamientos".

Elustondo se va a beneficiar de la baja de Jon Martín por sanción y de la lesión de Igor Zubeldia para ser titular en el centro de la defensa. Un rol del que no gozaba desde finales del año pasado cuando Sergio Francisco era entrenador. Con Pellegrino Matarazzo al frente del equipo vasco, el central se ha visto relegado a una posición secundaria en el equipo, habiendo disputado solamente 14 partidos y 564 minutos en lo que va de temporada.

Elustondo tiene el objetivo de demostrar que puede seguir dando un gran nivel en la élite. No sólo para intentar convencer a la Real Sociedad de que tiene hueco sino para también exponerse a otros equipos que puedan estar interesados en ficharlo.

Elustondo, más fuera que dentro de la Real Sociedad

La situación de Aritz Elustondo no ha cambiado demasiado en las últimas semanas. El central acaba contrato al final de esta temporada con la Real Sociedad y no ha habido movimientos del club para renovarlo.

El central apenas ha tenido protagonismo con la Real Sociedad en los últimos partidos de la temporada, desde la llegada de Pellegrino Matarazzo, estando por detrás de Zubeldia, Jon Martín y Caleta-Car. Para colmo, si se queda, Elustondo apunta a tener menos importancia la siguiente campaña ya que Zubeldia y Jon Martín se quedará, va a regresar Jon Pacheco de su cesión al Alavés y la Real Sociedad tiene la intención de fichar a un central al menos el próximo verano.

Esto provoca que Elustondo, que quiere tener más minutos y por tanto está abierto a cambiar de aires para jugar más, esté más fuera que dentro de la Real Sociedad.