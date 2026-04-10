Matarazzo actualiza la situación de Kubo, Gorrotxategi y Zubeldia y deja caer el portero de la final de Copa del Rey

El entrenador de la Real Sociedad le da mucha importancia al partido contra el Deportivo Alavés el cual necesita ganar para acercarse a la quinta posición de LaLiga. El técnico de Estados Unidos da pistas sobre la elección entre Remiro y Marrero para el encuentro copero frente al Atlético de Madrid

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del partido contra el Deportivo Alavés el cual está condicionado por la final de la Copa del Rey que disputará el equipo vasco frente al Atlético de Madrid la semana que viene. El técnico de Estados Unidos le da mucha importancia al encuentro liguero por estar inmerso en la pelea por la quinta posición, pero señala que no recupera a futbolistas como Yangel Herrera, Gorrotxategi o Zubeldia, pero sí a Take Kubo. Por otro lado, Matarazzo ha dejado caer que Unai Marrero puede ser el portero que juegue la final copera aunque sin descartar a Remiro.

Matarazzo le ha dado mucha importancia al partido contra el Deportivo Alavés. "Somos conscientes de que tenemos un partido muy importante este sábado, así que si hay algún jugador con un riesgo mayor o que tenga algún problema es posible que no juegue o que juegue menos minutos mañana, pero estamos muy centrados en el partido contra el Alavés. Es un partido muy importante para nosotros y queremos alinear un equipo muy fuerte con un once inicial sólido, incluyendo también a los suplentes para ganar el partido".

El entrenador de la Real Sociedad asegura que el equipo está enfocado en LaLiga y no piensa aún en la final de la Copa del Rey. "Para mí no es difícil, para vosotros sí porque todas las preguntas son sobre ese tema. Nosotros estamos muy concentrados en el partido contra el Alavés y esa es la sensación que tengo. Todos los jugadores, el cuerpo técnico... somos conscientes de la situación que tenemos en LaLiga y queremos ganar y seguir siendo competitivos. Para nosotros eso no es un problema".

Matarazzo confirma que Elustondo va a ser titular. "Elustondo va a jugar mañana. La forma en que lo ha hecho en el pasado ha sido muy positiva. No ha jugado muchos minutos pero cuando lo hemos necesitado y ha estado en el campo ha rendido, así que está preparado, entrenando muy duro en cada entrenamiento, y está conectado con el equipo. Es uno de nuestros capitanes, lo demuestra cada día en los entrenamientos".

Yangel Herrera, Zubeldia y Gorrotxategi, descartados

Matarazzo, por otro lado, descarta el regreso de varios futbolistas que arrastran problemas físicos. "Yangel Herrera está progresando bien y comenzará a entrenar con el equipo la próxima semana. Sin embargo hacia finales de semana podría ser una opción para el banquillo en la final de Copa. Gorrotxategi comenzará a entrenar a principios de la próxima semana, ese es el plan. Tiene toda la semana de entrenamiento con nosotros de cara a la final contra el Atlético. A Zubeldia le quedan varias semanas, ha tenido una lesión más grave, así que necesita más tiempo".

Aunque sí puede contar con Kubo, que ha entrado en la convocatoria. "Sin duda debe estar más preparado porque no jugó la semana pasada y entrenó bien, además alcanzó su velocidad máxima esta semana, lo que para mí también es una señal de que está aún más listo que la semana pasada. Sin duda le veremos mañana en el campo".

Matarazzo deja caer que Unai Marrero puede estar por delante de Remiro de cara a jugar la final de la Copa del Rey

Finalmente, Matarazzo dice que Unai Marrero no necesita jugar este sábado contra el Deportivo Alavés para luego ser titular en la final de la Copa del Rey. "Tengo muy claro cómo van a ser las cosas en el futuro, en las próximas semanas, pero antes de que lo tuviera claro y antes de que tomáramos una decisión tuve largas conversaciones con el entrenador de porteros y ambos decidimos que no tiene un efecto en quien juega el partido de mañana. No importa nada. Remiro es el número 1 en LaLiga, jugará contra el Alavés, pero Unai Marrero ha demostrado que puede jugar contra el Atlético a pesar de que no juegue contra el Alavés. Ya lo ha demostrado. No necesita un partido extra".