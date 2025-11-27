Guedes, Barrenetxea y Kubo le crean un bendito problema a Sergio Francisco

El equipo txuri-urdin está en el mejor momento de la temporada después de haber sumado 11 de los últimos 15 puntos posibles en LaLiga. Muchos futbolistas están alcanzando su mejor nivel de juego y eso provoca que el entrenador tenga que tomar decisiones, nada fáciles, en algunas posiciones, siendo una de ellas la de extremo

La Real Sociedad atraviesa el mejor momento de la temporada después de que en los últimos cinco partidos de LaLiga haya sumado un total de 11 de los últimos 15 puntos posibles, tres victorias y dos empates, que han acercado al equipo que entrena Sergio Francisco a las posiciones que dan billete para disputar competición europea. Una buena racha de resultados que ha sido consecuencia de la mejoría de muchos futbolistas lo cual provocar ahora que el entrenador de la Real Sociedad tenga una bendito problema a la hora de elegir quién es titular y quien no. Una de las posiciones en donde no lo tendrá fácil Sergio Francisco es la de extremo en donde están Gonçalo Guedes, Ander Barrenetxea y Take Kubo.

El esquema por el que apuesta Sergio Francisco obliga que el entrenador tenga que elegir entre Guedes, Barrenetxea y Kubo

Benito problema, dirían otros entrenadores, el que tiene Sergio Francisco en la posición de extremo de cara al importante encuentro liguero que disputa contra el Villarreal CF y también para el resto de la temporada.

Sergio Francisco, técnico del equipo txuri-urdin, se ha mostrado inflexible en lo que va de temporada con su sistema, confiando siempre en el 4-3-3. Ahora, cuando están llegando los buenos resultados, parece poco probable que cambie de idea. Este planteamiento en la Real Sociedad provoca que sólo haya dos puestos para los tres buenos futbolistas que actualmente tiene en plantilla el equipo vasco: Barrenetxea, Guedes y Kubo, quienes se disputan la titularidad.

De este modo, uno de ellos tendría que ser, salvo sorpresa de Sergio Francisco, suplente en esta Real Sociedad. No es fácil esta decisión para el entrenador ya que los tres tiene motivos para ser de la partida inicial.

Sin duda, el que está mejor actualmente es Ander Barrenetxea. El canterano está firmando un inicio de temporada excepcional que hace que esté en las quinielas para jugar el Mundial 2026 con la Selección Española. En 12 partidos ha marcado 2 goles y ha dado 3 asistencias.

Por otro lado está Gonçalo Guedes que está yendo de menos a más en esta temporada una vez ha dejado atrás alguna que otra molestia física y se ha puesto en forma. El portugués en 13 partidos ya ha marcado 2 goles y ha dado 1 asistencia.

Finalmente está Take Kubo que por culpa de una lesión en el tobillo no está pudiendo dar su mejor nivel de juego. Con todo, el japonés es un referente y una de las estrellas en el equipo durante una de las últimas temporadas y está llamado a ayudar y aportar mucho en esta campaña. Kubo ha marcado 1 gol en 11 partidos que ha jugado.

Sea como fuere, Sergio Francisco, entrenador de la Real Sociedad, puede estar tranquilo ya que tiene a tres jugadores muy buenos para cubrir las dos posiciones de extremo en su alineación titular.