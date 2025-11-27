¿A qué puede aspirar la Real Sociedad? El partido contra el Villarreal, clave

El equipo que entrena Sergio Francisco ha reconducido su temporada en LaLiga ya que es uno de los mejores conjuntos de Primera división desde el parón de selecciones de octubre. El partido de este fin de semana contra el Villarreal CF puede poner el sueño europeo mucho más cerca

La gran pregunta en entre la afición y los seguidores de la Real Sociedad después de este arranque de temporada es a qué puede aspirar realmente el equipo que entrena Sergio Francisco. Actualmente, el conjunto txuri-urdin está mitad de la clasificación de Primera división con 16 puntos, teniendo una desventaja de cinco puntos con los puestos europeos y una ventaja de cinco puntos con las posiciones de descenso a Segunda división. Es por ello que el encuentro de LaLiga de este fin de semana frente al Villarreal CF se antoja fundamental para saber por qué objetivo puede luchar esta temporada la Real Sociedad.

La Real Sociedad se convierte en uno de los mejores equipos de LaLiga desde el parón de selecciones de octubre

La Real Sociedad ha reconducido totalmente su temporada. El equipo que entrena Sergio Francisco sólo fue capaz de sumar 5 puntos en las 8 primeras jornadas de LaLiga, pero todo cambió a partir del parón de selecciones de octubre.

Desde entonces la Real Sociedad ha jugado un total de cinco encuentros ligueros de los cuales ha ganado tres y ha empatado dos, sin perder. De este modo ha logrado 11 de 15 puntos posibles que lo han alejado de los puestos de descenso a Segunda división y lo han acercado a las posiciones que dan billete para jugar competición europea la próxima temporada, que es el objetivo que se marcó la Real Sociedad al inicio de campaña.

La mejoría de varios jugadores y el partido del Villarreal CF se antoja clave para la Real Sociedad

Uno de los principales motivos de que la Real Sociedad haya mejorado en las últimas semanas es que varios de sus principales futbolistas ha aumentado el nivel. Jon Aramburu ha vuelto a ser un lateral derecho solvente. Jon Martín se ha hecho con un puesto de titular en el centro de la defensa y le ha dado mayor seguridad al equipo. Jon Gorrotxategi se ha adaptado ya al ritmo de Primera división y está marcando diferencias. Brais Méndez y Carlos Soler comienzan a conectar y a asociarse en la sala de máquinas. Gonçalo Guedes ha renacido y está jugando a un nivel excelso. Ander Barrenetxea está llamando a las puertas de la Selección Española y Mikel Oyarzabal sigue marcando goles y creando juego.

Con este contexto, el partido que la Real Sociedad juega este fin de semana contra el Villarreal CF, que actualmente está luchando por ser campeón de LaLiga, se antoja clave para saber a qué puede aspirar el equipo que entrena Sergio Francisco en esta temporada. Si gana, el sueño europeo estará mucho más cerca y será una realidad.