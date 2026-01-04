Illarramendi, muy claro sobre el cambio Sergio Francisco por Matarazzo de la Real Sociedad: "Cuando las cosas no van bien lo más fácil es cambiar al entrenador"

El que fuera centrocampista del club txuri-urdin ha analizado la trayectoria del equipo vasco en este comienzo de temporada en el que los malos resultados han hecho que Sergio Francisco sea sustituido como entrenador, siendo relevado por un Pellegrino Matarazzo que tiene experiencia en la Bundesliga pero no en LaLiga

Asier Illarramendi está preocupado por el equipo de su vida la Real Sociedad que ha firmado un comienzo de temporada en LaLiga malo, 17 puntos en 17 jornadas, que lo tienen coqueteando con los puestos de descenso a Segunda división, siendo el riesgo de descender bastante real. Dicho rendimiento ha hecho que el club txuri-urdin tome la decisión de sustituir a Sergio Francisco como entrenador y darle las riendas a Pellegrino Matarazzo. Esta situación hace que Asier Illarramendi, que ahora juega en Hong Kong, dé su punto de vista sobre la Real Sociedad.

Asier Illarramendi ha sido muy claro a la hora de hablar del cambio de entrenador que ha hecho la Real Sociedad en las últimas semanas, en donde Sergio Francisco ha sido despedido por los malos resultados y ha sido relevado por Pellegrino Matarazzo. El ex de la Real Sociedad ha señalado que cuando el equipo no funciona lo fácil es cargarse al técnico.

"No han empezado del todo bien LaLiga. Con algo de pena por cómo han empezado y por Sergio Francisco, porque cuando las cosas no van bien lo más fácil es cambiar al entrenador. Yo confío y equipo hay. Ojalá empiecen bien el año y acaben arriba en LaLiga", ha dicho Asier Illarramendi sobre la Real Sociedad, en Carrusel Deportivo, mostrando confianza en que el equipo pueda mejorar en la recta final de temporada.

Illarramendi también ha desvelado que siente un poco de añoranza al estar tan lejos de la Real Sociedad. "¿Si lo echo de menos? De vez en cuando, pero estoy disfrutando de estas nuevas experiencias. En la Real pasé 20 años de mi vida, más de media vida. Es verdad que menos de lo que pensaba. Lo mejor de allí es que todavía tengo grandes amigos y sigo en contacto con todos ellos, que es lo más bonito del fútbol".

Illarramendi apura su carrera deportiva en el Kitchee de Hong Kong

A sus 35 años, Asier Illarramendi, después de una etapa en la MLS de Estados Unidos, ahora está jugando en el Kitchee de Hong Kong en donde está muy feliz. "Firmé un año y acaba la temporada en mayo. Por ahora estoy bien, voy con ilusión a entrenar cada día. Me encanta competir y jugar al fútbol. El cuerpo ya va notando todos los años de desgaste, pero ya hablaremos cuando esté acabando la temporada. Ahora lo importante es que estoy disfrutando mucho y me quedan cinco meses".

El ex de la Real Sociedad ha detallado cómo es su vida en ese país asiático. "¿Cómo es Hong Kong? Es una ciudad grande y cómoda para vivir. Hace buen tiempo, tenemos playa y monte, hay de todo. Al principio fue más un choque, porque tienen otras costumbres, pero al final te haces fácil a la ciudad, la gente es muy maja".