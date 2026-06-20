La Real Sociedad quiere evitar problemas con Pellegrino Matarazzo

En el club vasco están encantados con el trabajo que está realizando el entrenador de Estados Unidos el cual ha llevado a la Real Sociedad a ganar una Copa del Rey. Buena labor que no ha pasado desapercibida para otros equipos que está atentos a la situación de un técnico que termina contrato el 30 de junio de 2027

Nadie duda que la mejor de las noticias para la Real Sociedad la temporada pasada fue el apostar por Pellegrino Matarazzo ya que el entrenador le cambio la cara al equipo y hizo que el club ganara una Copa del Rey. El club vasco está más que satisfecho con el trabajo que ha realizado su actual técnico y es por ello que quiere evitar problemas con su continuidad. Así lo ha manifestado la entidad txuri urdin a través de su director deportivo Erik Bretos.

Real Sociedad quiere renovar a Pellegrino Matarazzo

Uno de los asuntos que va a abordar la Real Sociedad en los próximos meses es la renovación de Pellegrino Matarazzo. El entrenador sólo firmo por una temporada y media cuando se hizo cargo del equipo, en sustitución de Sergio Francisco, durante el pasado mes de enero. Por tanto, Pellegrino Matarazzo acaba contrato al final de la siguiente temporada, el 30 de junio de 2027.

La Real Sociedad está más que satisfecha con el trabajo de su entrenador y Erik Bretos, director deportivo del club vasco, ha manifestado públicamente que quiere renovarlo y que, por otro lado, el técnico de Estados Unidos también ha dicho que quiere quedarse. "Estamos muy felices con Rino. Es un entrenador con el que nos gusta trabajar, sentimos que tenemos futuro, y hablamos de ampliar nuestra relación. Queremos seguir trabajando con él, y él nos transmite que quiere estar con nosotros. Vamos a tener entrenador para futuro".

Pellegrino Matarazzo llegó a mitad de la temporada pasada a la Real Sociedad, consiguiendo darle un cambio de cara al equipo. La Real Sociedad se encontraba coqueteando con los puestos de descenso a Segunda división, pero el entrenador logró una racha de buenos resultados que situó al equipo en mitad de la clasificación de Primera división. A ello le añadió el ganar la Copa del Rey cuando en la final no era favorito contra el Atlético de Madrid.

Ahora Pellegrino Matarazzo está centrado en la planificación de la próxima temporada de la Real Sociedad, fijándose especialmente en la pretemporada y en la toma de decisiones sobre el futuro de algunos jugadores.

Pellegrino Matarazzo, un entrenador muy cotizado y que marca tendencia

El trabajo de Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad no ha pasado desapercibido en el mundo del fútbol. El técnico de Estados Unidos está muy bien valorado hasta el punto de que ha tenido sondeos de otros clubes que estarían dispuestos a ficharlo a pesar de que tiene contrato con la Real Sociedad.

Por suerte para el club vasco, Pellegrino Matarazzo se mantiene fiel y por ahora no piensa en marcharse de una Real Sociedad que lo quiere renovar.

Pellegrino Matarazzo es de Estados Unidos y de raíces italianas, pero formado en Alemania como entrenador. El técnico ha traído ideas nuevas al fútbol español y algún que otro equipo tiene la intención de implantarlas en su club. Un buen ejemplo de ello es el gran rival de la Real Sociedad, el Athletic Club, quien se ha decantado por el alemán Edin Terzic como nuevo entrenador. Un técnico que lleva varias temporadas sin dirigir a un equipo desde que dejó el banquillo del Borussia Dortmund, uno de los más grandes de la Bundesliga.