El Real Valladolid lidera las negociaciones por el joven delantero neerlandés Robin van Duiven, máximo goleador del filial del PSV, con conversaciones avanzadas que podrían cerrarse pronto

El Real Valladolid se perfila como líder en la carrera por fichar al joven delantero neerlandés Robin van Duiven, actual máximo goleador del filial del PSV Eindhoven. El atacante de 20 años ha tenido una temporada destacada en la Keuken Kampioen Divisie, anotando 14 goles en 20 partidos, lo que ha despertado el interés de varios clubes fuera de los Países Bajos, con el Pucela a la cabeza.

Interés de clubes españoles y ventajas del Pucela

Aunque otros equipos españoles como Racing Santander y Sporting Gijón también han mostrado interés por Van Duiven, el Real Valladolid parece haber tomado ventaja en las negociaciones. Según el periodista Matteo Moretto, el club pucelano lidera la disputa frente a sus rivales, con conversaciones avanzadas para incorporar al joven atacante durante la segunda mitad de la temporada.

Van Duiven cuenta con contrato vigente con el PSV hasta junio de 2026, pero estaría dispuesto a dar el salto internacional, lo que ha intensificado la estrategia de Valladolid para cerrar su fichaje antes de que surjan nuevas ofertas.

Otras opciones consideradas por Van Duiven

El delantero neerlandés también tiene otras alternativas en consideración. Entre ellas destacan el Heracles Almelo, equipo de la primera división holandesa, que busca reforzar su delantera tras la salida de Jizz Hornkamp al AZ. Su vinculación con Almelo sería ventajosa, ya que Van Duiven creció en la región de Twente, cerca de su antiguo entorno familiar, según medios locales.

No obstante, la viabilidad económica y los requisitos exigidos por el PSV podrían favorecer la opción de Valladolid, dado que el club español cuenta con los recursos necesarios para cubrir la posible transferencia y cláusula de rescisión.

PSV confirma negociaciones avanzadas

Desde el PSV se han confirmado negociaciones en curso, aunque aún no hay acuerdo definitivo ni oferta formal entre clubes. El Real Valladolid, que busca reforzar su línea ofensiva, sigue de cerca la situación y mantiene un interés genuino en sumar a Van Duiven como parte de su proyecto deportivo.

La llegada del delantero neerlandés representaría una apuesta estratégica para la Segunda División Española, donde el Valladolid ocupa actualmente la posición doce, y donde la incorporación de un goleador joven y prometedor puede marcar la diferencia en la lucha por ascender.

Una nueva etapa para Van Duiven

Van Duiven no ha debutado aún con el primer equipo del PSV, pero su rendimiento en Jong PSV lo ha convertido en uno de los delanteros más seguidos de la cantera neerlandesa. Con su experiencia reciente y su capacidad goleadora, el joven atacante se prepara para afrontar su primer desafío internacional, donde buscará consolidarse y demostrar su talento en un contexto competitivo como la Segunda División española.

El fichaje de Robin van Duiven por el Real Valladolid se perfila como una operación estratégica que podría cerrarse próximamente, marcando el inicio de una nueva etapa en la carrera de uno de los delanteros jóvenes más prometedores de los Países Bajos.