El Sabadell salva su primer gran problema en Segunda

El club catalán consolida su proyecto financiero con una ampliación de capital de 5,18 millones de euros

El Centre d'Esports Sabadell Futbol Club ha formalizado un paso clave en su estructura económica tras inscribir de manera oficial una ampliación de capital que asciende a 5,18 millones de euros (5.185.000 euros exactamente). Con este importante movimiento patrimonial, la entidad arlequinada eleva su capital social total hasta los 7,15 millones de euros, consolidando así la viabilidad institucional de la entidad.

El movimiento contable ya aparecía este jueves registrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) de Barcelona, donde se detalla tanto el incremento de la masa patrimonial como las correspondientes modificaciones estatutarias.

En concreto, la operación ha requerido la actualización del artículo 6 de los estatutos sociales, el cual regula la estructura y distribución del accionariado del club. Asimismo, el registro oficial recoge la asignación de la firma Dinamic Auditors SLP como nueva entidad encargada de la auditoría de cuentas del club.

Una reestructuración patrimonial drástica del Sabadell

Hasta la fecha, las finanzas del club vallesano reflejaban una realidad sustancialmente más modesta. Según figuraba en los últimos estatutos que el propio Sabadell mantenía públicos en su portal oficial, el capital social anterior era de 1,97 millones de euros. Aquella cifra se encontraba estructurada en un total de 393 acciones nominativas, con un valor nominal unitario fijado en 5.000 euros.

La inyección de más de 5,18 millones de euros supone multiplicar por más de tres la capacidad financiera teórica del club, aportando un colchón de solvencia que no solo refuerza su balance contable, sino que le otorga mayor margen de maniobra comercial y operativa en las competiciones nacionales.

El club cumple con holgura del mandato del CSD

El principal catalizador de esta inyección económica es la estricta regulación impuesta por los organismos reguladores a los clubes profesionales de fútbol masculino, en especial, la Liga y el CSD. Para la presente temporada 2026, el Consejo Superior de Deportes (CSD) ha fijado en 6.458.415,05 euros el listón mínimo de capital social exigido a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) que militan en Primera y Segunda división.

Gracias a este obligado ajuste, el CE Sabadell supera ampliamente dicho umbral mínimo regulatorio. Ahora, la entidad sobrepasa la exigencia del CSD en aproximadamente 700.000 euros, garantizando de este modo el pleno cumplimiento de los requerimientos de la LaLiga y del Gobierno en materia de equilibrio patrimonial y viabilidad financiera para las categorías profesionales.

Con este respaldo, el Sabadell puede centrarse totalmente en la competición, donde está viviendo un gran arranque de temporada pese a la última derrota. Actualmente es décimo, con 16 puntos, a dos de la zona de 'play off' que ha ocupado durante algunas jornadas.