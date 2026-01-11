Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras los triunfos del Leganés y Málaga

Los tres partidos de Segunda División de hoy domingo 11, correspondiente a la jornada 21, han concluido con victorias para el equipo de Igor Oca, que ha derrotado en Butarque al Real Valladolid, y para el conjunto de Funes, que ha firmando un 2-1 en La Rosaleda ante el Ceuta, además del empate entre Granada y Castellón

Nueva jornada de domingo que pone punto final en LaLiga Hypermotion. En este sentido, en el día 11 de enero se han disputado un total de tres partidos, con dos victorias y un empate. Uno de los triunfos ha sido el del Leganés en Butarque ante el Real Valladolid, con un resultado final de 3-0 a favor de los de Igor Oca. Otro de ellos ha sido el 2-1 firmado en La Rosaleda entre el Málaga y el Ceuta, en la confirma el buen momento de forma del conjunto de Juan Funes. Por último, Granada y Castellón no han podido superar el 0-0 final y reparto de puntos.

El Leganés, dos victorias en dos partidos de 2026

El Leganés volvió a salir victorioso en un nuevo partido de LaLiga Hypermotion. Los de Igor Oca vencieron al Real Valladolid en Butarque en el encuentro disputado a partir de las 14:00 horas. Los goleadores fueron Alejandro Millán, Jaouab, en propia puerta, y Roberto López para firmar el 3-0 final entre dos equipos que se encuentran muy cerca posicionados en la clasificación del campeonato doméstico. Además, Juan Cruz falló un penalti en el minuto 9, que pudo se el estreno del marcador en Butarque. Tras ello, el Leganés se sitúa en la duodécima posición de la tabla con 26 puntos y el Real Valladolid decimotercero con 26 puntos.

Además, Igor Oca transmitió así sus sensaciones tras la victoria al Real Valladolid: "Lo veo con la perspectiva de que lo hemos compartido con la afición. Hemos compartido un buen día de fútbol con ellos y nos hacía falta. La gente ha estado con el equipo y lo hemos notado en todo momento. Contento por eso".

Granada y Castellón no pueden evitar el reparto de puntos en Los Cármenes

Granada y Castellón no pudieron pasar del 0-0 en Los Cármenes, en el encuentro que comenzó a las 16:15. Los de Pacheta y Pablo Hernández no pudieron estrenar el marcador ni derribar la puerta de Astralaga ni Matthys, respectivamente. Por ello, el conjunto local en el día de hoy se mantiene en los puestos de descenso, con 22 puntos, antepenúltimo y por encima del Real Zaragoza y de Mirandés. Por su parte, el Castellón se coloca en la cuarta posición de LaLiga Hypermotion con 35 puntos, teniendo por delante al Almería, Las Palmas y Racing de Santander.

Funes logra la cuarta victoria consecutiva del Málaga

Por último, el Málaga venció al Ceuta en su visita a La Rosaleda. En este sentido, un sensacional Chupe, que remontó el partido en los últimos minutos de la primera parte, decantó la balanza a favor del cuadro de la Costa del Sol para seguir celebrando una victoria más. Además, con el 2-1 de hoy, los de Funes firman su cuarto triunfo consecutivo, tras hacer lo propio ante el Albacete, Almería y Sporting. De esta manera, los locales en el día de hoy se colocan séptimos en la tabla con 32 puntos y los suplentes, en este caso, novenos también con 32.