Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion, tras la victoria del Andorra y la derrota del Zaragoza en la jornada 34 de Segunda división

La jornada 34 de LaLiga Hypermotion aprieta la lucha por el ascenso y la permanencia tras triunfos clave de UD Las Palmas, UD Almería, SD Eibar y la goleada del FC Andorra al líder

La jornada 34 de LaLiga Hypermotion dejó un panorama vibrante tanto en la lucha por el ascenso directo como en la pelea por la permanencia. Varios equipos lograron triunfos clave que mantienen la clasificación al rojo vivo en el tramo decisivo del campeonato.

Las Palmas remonta y no pierde comba

La UD Las Palmas logró una victoria sufrida ante el SD Huesca (2-1), tras darle la vuelta al marcador en la segunda mitad. El conjunto canario reaccionó con carácter después de marcharse por detrás al descanso, gracias a los goles de Jesé Rodríguez y Estanis Pedrola.

El equipo amarillo mostró una mejor versión tras el paso por vestuarios, aprovechando los errores defensivos de su rival y confirmando su fortaleza como local. Con este triunfo, mantiene intactas sus aspiraciones de regresar a Primera División.

El Andorra firma la remontada de la jornada

Uno de los resultados más impactantes lo protagonizó el FC Andorra, que goleó al líder, el Racing de Santander, por un contundente 6-2 tras comenzar perdiendo 0-2.

El conjunto tricolor protagonizó una exhibición ofensiva, remontando antes del descanso y desatándose en la segunda mitad. La eficacia de cara a portería y el aprovechamiento de las decisiones del VAR marcaron un partido que deja al Andorra muy cerca de asegurar la permanencia, mientras que el Racing sufrió un duro golpe.

El Almería reacciona en el último suspiro

La UD Almería consiguió una victoria crucial ante el CD Leganés (2-1) en un duelo lleno de tensión. Tras un inicio complicado y un gol en contra, los locales lograron igualar antes del descanso con tanto de Sergio Arribas.

En la segunda mitad, el partido se volvió más cerrado, pero cuando todo apuntaba al empate, apareció el gol en el descuento de Nico Melamed, tras una gran acción colectiva liderada por Lopy. Tres puntos que permiten al Almería seguir soñando con el ascenso directo.

El Eibar se afianza en la zona alta

Por su parte, la SD Eibar confirmó su buen momento al imponerse con claridad al AD Ceuta por 3-0. El conjunto armero fue superior desde el inicio, adelantándose pronto en el marcador y ampliando su ventaja en la segunda mitad.

El equipo mostró solidez defensiva y contundencia en ataque, certificando un triunfo que le acerca a los puestos de playoff y refuerza su candidatura en la recta final del campeonato.

Una clasificación cada vez más apretada

Con estos resultados, la jornada deja un escenario apasionante. Equipos como Las Palmas, Almería y Eibar siguen presionando en la zona alta, mientras que el Andorra da un paso importante hacia la permanencia.

Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras la jornada 34