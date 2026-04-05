Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion, tras la victoria del Córdoba y la derrota del Valladolid en la jornada 34 de Segunda división

La jornada 34 de LaLiga Hypermotion deja victorias clave, sorpresas y máxima igualdad en la lucha por los objetivos

La jornada 34 de LaLiga Hypermotion dejó emociones fuertes, destacando la reacción del Córdoba CF, que puso fin a su crisis con una victoria convincente ante el Cádiz CF (1-3). El conjunto andaluz, que acumulaba varias jornadas sin ganar, firmó un partido muy serio, mostrando eficacia ofensiva y resistencia defensiva en los momentos clave.

Tras un inicio marcado por los nervios, el Córdoba logró adelantarse desde el punto de penalti gracias a Carracedo. A partir de ahí, el equipo ganó confianza y amplió la ventaja con los tantos de Adri Fuentes e Isma Ruiz. El Cádiz, superado y frustrado, terminó el encuentro en inferioridad numérica, incapaz de frenar a un rival que recuperó sensaciones y confianza.

El Burgos CF se consolida en la lucha por el playoff

Otro de los grandes protagonistas fue el Burgos CF, que logró una importante victoria a domicilio frente al Albacete Balompié (2-3). El conjunto burgalés mostró solidez, pegada y orden táctico, cualidades que le permiten mantenerse en la pelea por los puestos de promoción.

El partido fue muy dinámico, con alternativas en el marcador. Tras adelantarse con un gol tempranero, el Burgos supo reaccionar a los empates del Albacete, certificando el triunfo con un tanto decisivo en la segunda mitad. Tres puntos clave que refuerzan sus aspiraciones en la recta final del campeonato.

Empate con sabor amargo para el Deportivo de La Coruña

En Riazor, el Deportivo de La Coruña dejó escapar una gran oportunidad tras empatar frente al Málaga CF (1-1). Los gallegos dominaron gran parte del encuentro, generando numerosas llegadas y mostrando un control claro del juego, pero la falta de acierto y un gol a balón parado del rival les privaron de la victoria.

El tanto inicial del Dépor fue obra de Mulattieri, aunque el Málaga logró igualar en un saque de esquina. Pese a la superioridad local, el marcador no volvió a moverse, dejando una sensación de oportunidad perdida en la lucha por sus objetivos.

La Cultural y Deportiva Leonesa sorprende al Real Valladolid

La jornada también dejó la victoria de la Cultural Leonesa frente al Real Valladolid (1-0), en un duelo donde la intensidad y la presión alta fueron determinantes. El conjunto leonés logró adelantarse en la primera mitad con un tanto afortunado, pero supo defender su ventaja con orden y disciplina.

El Valladolid, incómodo durante todo el partido, intentó reaccionar sin éxito, encontrándose con una defensa bien organizada y un rival muy sólido. A pesar de sus intentos finales, el equipo visitante no logró romper el entramado defensivo local.

Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras la jornada 34