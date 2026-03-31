Jornada 33 de LaLiga Hypermotion 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la Segunda división en vivo online

La jornada 33 de LaLiga Hypermotion, de carácter intersemanal, arrancará este martes a partir de las 19:00 horas con el choque entre Mirandés y Albacete. Se cerrará el jueves con el Leganés - Real Zaragoza a partir de las 21:30 horas

LaLiga Hypermotion sigue su curso y no entiende de jornadas de selecciones. Si el pasado domingo se ponía fin a la jornada 32, LaLiga preparó una jornada intersemanal que arrancará este martes a partir de las 19:00 horas y se cerrará el jueves.

Horario y dónde ver la jornada 33 de LaLiga Hypermotion

La jornada 33 de LaLiga Hypermotion arrancará este martes 31 con el duelo entre Mirandés y Albacete en Anduva con la necesidad de ganar, especialmente para los locales si quieren seguir soñando con la permanencia en Segunda división. Con ese encuentro en curso, a las 20:00 horas se medirán en Riazor, Deportivo de La Coruña y Córdoba. A las 21:30, un necesitado Cádiz de Sergio González visitará a un rival directo por la permanencia como el Real Valladolid en el José Zorrilla.

Encuentros del miércoles en LaLiga Hypermotion

El miércoles habrá un total de cuatro encuentros en la jornada 33 de LaLiga Hypermotion. Las hostilidades darán comienzo a partir de las 19:00 horas en Encamp con Andorra y Málaga como protagonistas. A las 20:00 horas habrá ración doble de fútbol en Segunda división con un Burgos en un gran estado de forma recibiendo en El Plantío al Ceuta de José Juan Romero.

A esa misma hora, Huesca y Cultural Leonesa protagonizarán un duelo con la necesidad de sumar entre ceja y ceja ya que ambos ocupan puestos de descenso. Cerrará los partidos del miércoles 1 de abril un desconocido Racing de Santander que suma dos derrotas consecutivas ante Albacete y Real Zaragoza y que recibirá al Sporting de Gijón.

Encuentros del jueves en LaLiga Hypermotion

El jueves solo habrá cuatro encuentros en la jornada 33 de LaLiga Hypermotion y además dos de ellos coincidirán en horario. A partir de las 19:00 horas, Las Palmas de Luis García buscará el triunfo para seguir en puestos de play off ante un Granada muy inspirado en las últimas semanas. A las 20:00 horas, Real Sociedad B y Eibar protagonizarán un derbi vasco y el Castellón de Pablo Hernández que sigue peleado con el triunfo en las últimas jornadas, recibirá a un Almería en puestos de ascenso directo tras aprovechar el tropiezo del Deportivo de La Coruña. El jueves se cerrará la jornada 33 de LaLiga Hypermotion con el Leganés recibiendo al Real Zaragoza y con los maños siendo un equipo muy diferente desde la llegada de David Navarro.

Toda la jornada 33 de LaLiga Hypermotion podrá seguirla en TV a través del canal LaLiga Hypermotion TV. Además, en ESTADIO Deportivo podrá estar al tanto de las noticias más destacadas de la jornada en Segunda división.