Jornada 34 de LaLiga Hypermotion 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la Segunda división en vivo online

La jornada 34 de LaLiga Hypermotion arrancará este sábado a partir de las 14:00 horas con el Cádiz - Córdoba y culminará el lunes 6 de marzo a las 20:30 con el Sporting de Gijón - Real Sociedad B

LaLiga Hypermotion sigue en sus días más intensos de la temporada tras vivir en plena Semana Santa con una jornada intersemanal, la 33, que terminó este pasado jueves y que trajo la pérdida de la segunda plaza del Almería a manos del Deportivo de La Coruña y una nueva jornada del Real Zaragoza de David Navarro sumando un buen punto ante el Leganés.

Horario y dónde ver la jornada 34 de LaLiga Hypermotion en TV y online

Pero la jornada 34 de LaLiga Hypermotion, tras el descanso sin fútbol de segunda de este pasado viernes, arranca este sábado a partir las 14:00 horas con un derbi andaluz entre el Cádiz de Sergio González y el Córdoba de Iván Ania. Ambos conjuntos están en serios apuros y la mejor receta para cambiar el mal ambiente es el triunfo.

En el segundo de los cuatro partidos que habrá en la jornada 34 de LaLiga Hypermotion, el Albacete recibirá a un Burgos que quiere volver a meterse en puestos de play off a partir de las 16:15 horas. A las 18:30 habrá un duelo doble que cerrará los partidos del sábado y en los que se medirán Cultural Leonesa y Real Valladolid, además del Deportivo de La Coruña ante el Málaga, estando ambos conjuntos en puestos de ascenso.

Partidos del domingo en la jornada 34 de LaLiga Hypermotion

En el Domingo de Resurrección, el Eibar recibirá al Ceuta en Ipurúa a partir las 14:00 horas. El Andorra de Carles Manso pondrá a prueba al líder de Segunda, el Racing de Santander, a partir de las 16:15. En el tercero de los cinco encuentros de este domingo, el Almería espera tener la oportunidad de recuperar la segunda plaza si el Deportivo hubiese pinchado el día anterior y siempre y cuando gane al Leganés a partir de las 18:30.

A la misma hora Las Palmas recibirá al Huesca en Gran Canaria. El Real Zaragoza de David Navarro tratará de sumar tres nuevos puntos que le acerquen a la permanencia a partir de las 21:00 horas en el Ibercaja Estadio ante un Mirandés que si no gana tendría sumamente complicada su continuidad en el fútbol de plata la próxima temporada.

El lunes, a diferencia de otras jornadas, tendrá dos encuentros para cerrar la fecha 34 de LaLiga Hypermotion. A partir de las 19:00 horas, el Castellón de Pablo Hernández, después de romper su mala racha en la 33 ante el Almería, buscará un segundo triunfo consecutivo en Castalia ante un Granada que vive un buen momento de forma. Cerrarán la jornada 34 de LaLiga Hypermotion el Sporting de Gijón recibiendo en El Molinón a partir de las 20:30 a la Real Sociedad B. Toda la jornada 34 de LaLiga Hypermotion podrá verse en TV a través del canal, LaLiga TV Hypermotion. Además en ESTADIO Deportivo podrá seguir las noticias más interesantes de la jornada.