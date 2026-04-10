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Jornada 35 de LaLiga Hypermotion 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la Segunda división en vivo online

La jornada 35 de Segunda división arrancará este viernes a partir de las 20:30 horas y terminará el próximo lunes con el choque entre Real Valladolid y Eibar

Jornada 35 de LaLiga Hypermotion 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la Segunda división en vivo online

El Ceuta dará el pistoletazo de salida a la 35 ante la Real Sociedad B@ADCeuta_FC

Juande PérezJuande Pérez 4 min lecturaSin comentarios

La jornada 35 de LaLiga Hypermotion llega a su punto de partida este viernes a partir de las 20:30. La Segunda división va llegando a su tramo final aunque aún restan suficientes jornadas para que haya más sorpresas de la que esta maravillosa temporada nos está regalando. El Racing de Santander sigue manteniendo el liderato y Almería y Deportivo de La Coruña están al acecho.

En play off, además de los gallegos, Las Palmas, Castellón y Málaga tendrán que seguir defendiendo posiciones de privilegio. Por detrás, Burgos y Eibar son los que están más cerca de dar el salto a alguna de las seis primeras posiciones. En el descenso, el Real Zaragoza puede acercarse más a su objetivo este fin de semana pero para ello tendrá que esperar un pinchazo de un irreconocible Cádiz. Huesca, Mirandés y Cultural Leonesa están igualados a 32 puntos en los tres últimos puestos de la tabla.

Horario y dónde ver la jornada 35 de LaLiga Hypermotion en Tv

Con el duelo entre Ceuta y Real Sociedad B en el Alfonso Murube arrancará esta jornada y con los de José Juan Romero y Ansotegi queriendo reencontrarse con las victorias. La jornada del sábado en LaLiga Hypermotion tendrá un total de cuatro encuentros. A partir de las 16:15 se jugarán dos encuentros. En primer lugar el Burgos tratará de meterse de nuevo en puestos de play off a la espera de lo que hagan sus rivales por arriba pero deberá ser a costa de ganarle al Sporting de Gijón. El Leganés buscará más tranquilidad con un triunfo ante el Albacete. A las 18:30, duelo en el play off entre Málaga y Las Palmas en La Rosaleda. Cerrará los encuentros del sábado el Córdoba recibiendo al Real Zaragoza de David Navarro a partir de las 21:00 horas.

Partidos del domingo en la jornada 35 de LaLiga Hypermotion

El domingo habrá una tanda de cinco encuentros en LaLiga Hypermotion. A las 14:00 horas arrancará el duelo entre un Granada que vive ahora más tranquilo en la tabla y una Cultural Leonesa obligada a ganar para seguir con las esperanzas casi intactas por salvarse. A las 16:15, el Huesca recibirá a un Deportivo de La Coruña que quiere aprovecharse de un posible empate en el duelo directo entre primero y segundo.

A las 18:30 habrá un duelo doble entre el Cádiz y el Andorra y entre el Mirandés y el Castellón. El mejor partido de la jornada podría ser el que se dispute a partir de las 21:00 horas entre Racing de Santander y Almería en El Sardinero. Cerrará la jornada el lunes 13 el partido entre Real Valladolid y Eibar a partir de las 20:30 horas. Toda la jornada podrá seguirle en tv a través del canal LaLiga TV Hypermotion. Además en ESTADIO Deportivo podrá seguir las noticias más importantes de la jornada con los resúmenes diarios.

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