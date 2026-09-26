España y el 'respiro' de la Selección española a una complicada realidad

En un momento muy duro para España con el encarecimiento de los precios en general, la crisis de Ceuta y el desahucio de Maricarmen en Madrid, la vuelta del fútbol que une a todos parece una ventana a la que asomarse para encontrar algo de luz entre tanta oscuridad

Luis de la Fuente es uno de los artífices de la ilusión de todo un país el pasado veranoImago

España puede que esté viviendo uno de los momentos más convulsos de su historia más reciente. A nivel económico, el incremento desmesurado de los precios, tanto de alimentos como de carburantes que hacen que los españoles tengan cada vez menos poder adquisitivo, exprime los ahorros de una gran parte de las familias de nuestro país.

Además, a nivel social, España sigue estando muy pendiente de la situación que se vive en Ceuta, donde desde el pasado 31 de julio, miles de personas viven en condiciones bastante precarias en las calles de la ciudad caballa tras pasar desde Marruecos.

A esta situación, que ha copado los informativos en estos casi dos meses, se ha añadido en los últimos días el drama vivido en Madrid por Maricarmen, una mujer de 87 años que después de toda una vida viviendo en una casa de alquiler, vio como terminó siendo desahuciada tras la compra del piso por parte de un fondo de inversión.

Ante esta situación y sin que deje de preocuparnos cada uno de estos problemas, parece que la vuelta del fútbol de la Selección española llega en el mejor momento, justo para darnos un pequeño respiro de una actualidad que apenas tiene espacio para las buenas noticias.

Manifestación por el desahucio de Maricarmen en Madrid

Los de Luis de la Fuente nos hicieron olvidarnos y también unirnos bajo unos mismos colores, el pasado verano, cuando desde junio hasta el 19 de julio hicieron las delicias de la afición española en el Mundial.

La Roja, al rescate del ánimo de España

Después de ganar el Mundial, la Selección española lo celebró por todo lo alto en Madrid y miles de personas se congregaron para disfrutar de la segunda estrella. Llegó LaLiga y ahora regresa nuevamente el fútbol de la Selección española de Luis de la Fuente, que en los tiempos que corren, parece que es de lo poco de lo que se puede disfrutar en el día a día.

Un parón de selecciones más largo de lo habitual

Para mas alegría de los seguidores del fútbol de la Selección española, este curso, el calendario FIFA ha querido que este primer parón de selecciones se alargue hasta el mes de octubre. España, además del duelo ante Inglaterra en el mítico Wembley y con un rival que fue la víctima de la final de la Eurocopa 2024, también se enfrentará a Croacia por partida doble los días 29 de septiembre y el 6 de octubre y ante República Checa el 3 del próximo mes.

Los problemas que asolan España, como son el incremento de los precios, Ceuta o los desahucios que parece que no tienen fin, seguirán muy probablemente ahí después de que la Roja juegue estos cuatro partidos de la Nations League, pero al menos, esperemos que el buen fútbol de nuestra selección nos de suficientes fuerzas para afrontarlos de una forma más positiva.