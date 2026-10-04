Mikel Merino, otra vez suplente con la selección española, alza la voz: "A veces cuesta"

El centrocampista de España y del Arsenal, marcó ante la República Checa saliendo desde el banquillo para terminar de certificar el triunfo de los de Luis de la Fuente

España sumó este pasado sábado una nueva victoria, esta vez ante la República Checa que supone la tercera en esta nueva edición de la UEFA Nations League. Con un nuevo gol de Lamine Yamal al poco de arrancar el encuentro y el segundo de Rodri cuando se había superado la hora de partido, la Roja llegó al descanso tranquilo pero una mala segunda parte cambió un tanto los planes.

Slama hizo el 2-1 para República Checa en el 69 y con hasta cuatro cambios de España ya sobre el terreno de juego, tuvo que ser Mikel Merino el que sentenciase el duelo en el 89 con el tercer tanto del encuentro. Mikel Merino repitió nuevamente su rol del pasado Mundial, donde saliendo desde el banquillo marcó hasta dos tantos. En la zona mixta del Carlos Tartiere, el jugador del Arsenal no escondió que le cuesta el hecho de no haber sido titular en ninguno de los tres partidos que ha disputado hasta el momento España.

Mikel Merino se confiesa tras una nueva suplencia con la selección española

Mikel Merino fue cuestionado en la zona mixta del partido entre España y República Checa por su tercera suplencia consecutiva en este parón de selecciones para la disputa de la UEFA Nations League. El ex de la Real Sociedad no escondió que le costaba aunque también apostó por el mensaje reinante del grupo de pensar primero en el colectivo por encima de lo individual: "Intento pregonar que esa es la actitud correcta. Por supuesto que a veces cuesta cuando encadenas partidos sin jugar, pues siempre tienes ese lado competitivo que quieres ser titular. Sabes que puedes aportar y que encima cuando sales te sientes que lo haces bien bien. No cabe otra que apoyar al equipo, que es lo más importante, es lo primero y ese es el ejemplo que da todo el mundo en este vestuario".

Mikel Merino pide poner en valor la racha de España

La selección española de Luis de la Fuente sumó ayer su partido número 42 sin conocer la derrota en partido oficial. Esta racha empezó en junio de 2023 en un encuentro de semifinales de la Nations League ante Italia. Desde entonces, España siempre ha sacado algo positivo en los encuentros oficiales y además ha sumado una Eurocopa y el Mundial del pasado verano.

De esta racha, Mikel Merino pidió que se tome muy en serio y se ponga en valor lo que está logrando España porque en cualquier momento esto se podría terminar: "Hay que darle un valor impresionante. Si es cierto que todo el mundo está poniéndolo en valor, porque obviamente es un hecho histórico pero parece que es fácil y que los partidos se ganan como se comen pipas. No es para nada así, cada partido es una batalla y es muy complicado llevarse la victoria. Con lo cual hay que darle mucho valor a lo que estamos haciendo y que cualquier partido puede ser el último, aunque no queramos y aunque merezcamos ganar muchas veces, que no puedes controlarlo. Entonces vamos a valorar lo que tenemos y seguir trabajando para que siga creciendo la racha".

Un complicado encuentro ante República Checa para la selección española

No escondió Mikel Merino la complejidad del duelo ante los checos, que vendieron muy cara su derrota: "Ha sido un partido muy complicado, contra un rival que está muy bien trabajado. Conocemos muy bien a su cuerpo técnico, a su entrenador (Santi Denia) y Pablo Amo (ayudante), lo bien que preparan los partidos y nos conocen. Partido durísimo que ha habido que trabajar poco a poco y con ese gol en los últimos minutos da un poco de respiro al equipo".

Además, Mikel Merino valoró el hecho de que los nuevos internacionales se adapten a la perfección a lo que pide Luis de la Fuente: "Parece fácil y cuando metes tantos cambios del tirón puede ser normal que el equipo se resienta un poco y las dinámicas no sigan tan fluidas, pero, si algo bueno tiene este equipo, es que incluye rápido a los debutantes, la gente que juega menos conoce muy bien este esquema, hablamos de familia y cuando entran los que habitualmente no están jugando tanto últimamente tienen un nivelazo".