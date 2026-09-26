Sorpresa con los tres descartes de Luis de la Fuente ante Inglaterra

El seleccionador nacional deja en la grada a la novedad de la lista, Roberto Fernández, al promocionado Iván Fresneda y a Víctor Muñoz, inédito en el pasado Mundial

Luis de la Fuente, seleccionador de España, ha dado a conocer la nómina de jugadores convocados para el partido de esta noche frente a Inglaterra en el debut de la actual campeona del mundo en la nueva edición de la Liga de Naciones, para el cual ha tenido que hacer tres descartes.

Así, los futbolistas que tendrán que ver el partido desde la grada de Wembley son el delantero Roberto Fernández, una de las novedades en la lista de Luis de la Fuente, el lateral Iván Fresneda, subido a la absoluta desde la sub 21 por la lesión de Pedro Porro, y el extremo Víctor Muñoz. Los tres, por tanto, tendrán que esperar al próximo partido, el martes 29 ante Croacia en el Ramón Sánchez-Pizjuán, para tener una nueva oportunidad de jugar con España.

Lo cierto es que sorprende la ausencia de Roberto Fernández, delantero del Espanyol que está muy en forma en este inicio del campaonato, pues ha marcado seis goles en siete partidos de LaLiga. Pese a todo, De la Fuente ha preferido seguir confiando en la 'vieja guardia' del Mundial, en hombres como Ferran Torres o Mikel Oyarzabal para esa posición.

Al ser la lista de 23 inscritos, De la Fuente ha tenido que dejar fuera a estos tres futbolistas. También se han dado a conocer los dorsales de cada jugador para el duelo contra Inglaterra, con pocas variaciones respecto a los que tuvieron los protagonistas del Mundial del pasado verano.

Los dorsales de España contra Inglaterra

La Real Federación Española de Fútbol ha dado a conocer la lista de los 23 dorsales que jugarán contra Inglaterra este sábado, sobre la que se podrá hacer modificaciones para los próximos partidos de esta ventana FIFA.

Lo cierto es que hay pocos cambios con respecto los dorsales que se vieron en el pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pues solo cambian de número Marc Pubill, que pasa del 2 al 12; Pau Cubarsí, del 22 al 5, y Marc Cucurella, del 24 al 22, ya que la lista acaba en el 23, de Unai Simón.

Los nuevos convocados que entran en la lista, el madridista Dean Huijsen, se queda con el 2; el centrocampista del Barcelona Fermín López pasa a tener el 9, que en el Mundial lo lució su compañero de equipo Gavi, que no está en la lista para los primeros cuatro partidos de la Liga de Naciones, y el portero del Inter de Milán Josep Martínez toma el 13.

Completan el resto de dorsales David Raya (1), Alejandro Grimaldo (3), Eric García (4), Mikel Merino (6), Ferran Torres (7), Fabián Ruiz (8), Dani Olmo (10), Yeremy Pino (11), Aymeric Laporte (14), Álex Baena (15), Rodri Hernández (16), Nico Williams (17), Martín Zubimendi (18), Lamine Yamal (19), Pedri (20), Mikel Oyarzabal (21) y Unai Simón (23).