Aviso para España: "Si la final del Mundial 2030 se vota, Marruecos se la llevará"

En Marruecos están contentos con el nivel mostrado por su selección en el Mundial 2026, esperando hacer un buen papel en la Copa del Mundo de 2030 y contar ahí con más futbolistas que jueguen en la liga marroquí. Además, llevan mucho tiempo trabajando a destajo para pelear por ser muy importantes en la próxima cita mundialista

El Mundial de 2026, el primero que se celebró en tres países distintos y con 48 selecciones, tuvo el colofón de coronar a España como el mejor equipo del mundo y cambió el concepto del fútbol y de la Copa del Mundo para siempre.

El rey Mohammed VI de Marruecos expresó sus "cálidas felicitaciones" a su homólogo Felipe VI tras la conquista por parte de la selección española del Mundial, celebrado en Estados Unidos, México y Canadá, que calificó de "gran logro". Precisamente, Marruecos acogerá junto a España y Portugal la organización de la próxima Copa del Mundo de 2030, de la cual todavía quedan muchas cosas por definir.

Analizamos este Mundial y el siguiente desde la perspectiva de Marruecos con Karim Prim, un ceutí encargado de dirigir la Academia Internacional del SC Braga en Marruecos, quien antes trabajó con el Cádiz CF en el país africano, y que también es asesor de la liga de fútbol femenino y de fútbol sala en Marruecos. Además de trabajar ahora en la organización de la Copa de África Femenina que se desarrolla desde este mes en tierras marroquíes.

-¿Qué valoración se hace en Marruecos de cómo le ha ido a la selección marroquí en el Mundial 2026?

"Las expectativas eran muy altas, poder llegar al menos a semifinales, pero la gente sabía el potencial de Francia y sabía las limitaciones de una selección como la marroquí. Una selección bastante buena, bastante potente, pero que también hay que decir, una selección bastante nueva, con las nuevas incorporaciones. La expectativa marroquí era muy alta, pero yo creo que el objetivo está más que cumplido habiendo llegado a donde se ha llegado".

-De cara al Mundial 2030, ¿qué objetivo se pone Marruecos?

"El principal objetivo ahora mismo es la profesionalización de lo que es la liga marroquí, la Botola Pro. Porque surgió durante el Mundial el debate de que el 98% de los jugadores de la selección eran procedentes de equipos europeos o extranjeros, porque sí que es verdad que hasta estos últimos años lo que es la liga profesional marroquí ha tenido un nivel bastante bajo, para no decir malo. Porque tampoco ha habido una profesionalización en el fútbol marroquí. Ahora, una vez finalizado el Mundial, la federación marroquí ha decidido impulsar ayudas, subvenciones, para que se profesionalice de una vez por todas el fútbol marroquí, ya que esto era la asignatura pendiente. La Federación y el Gobierno pretenden impulsar ayudas para profesionalizar lo que es la Botola marroquí y hacer algo parecido a LaLiga, que gestione tanto la imagen como la publicidad y la televisión".

-La gran pregunta que está en el aire de cara a ese Mundial 2030, ¿puede llevarse Marruecos la final?

"Hay aspiraciones para llevársela. Esperemos que no se someta a votación, porque si se somete a votación, está claro que se la adjudicarán a Marruecos. Porque el trabajo diplomático y el trabajo que está realizando en los últimos años Marruecos es increíble de cara a este próximo Mundial.

En España ha habido un stand-by que se ha parado esto durante un montón de tiempo. Desde que Pedro Rocha y después Louzán llegaron a la presidencia de la Federación española, apenas ha habido reuniones del Comité Organizativo del Mundial. Si mal no recuerdo, al comienzo del Mundial Pedro Sánchez convocó a los directivos de la española y desde ahí poco más. Estamos viendo las dificultades que está habiendo. El debate se centra solo y exclusivamente en la final, pero el Mundial tampoco se está preparando en España de la manera que debería haberse hecho".

-¿Qué está haciendo Marruecos, más allá de la construcción de estadios, para mejorar de cara a ese Mundial?

"En Marruecos se parte un poquito con ventaja porque hay una decisión de Estado que es el que ordena y ejecuta. Sin embargo, en España nos encontramos con que hay que tratar con ayuntamientos, de ahí pasamos a diputaciones, a la mancomunidad de municipios, la autonomía, los choques entre gobiernos y oposición, PP y PSOE... Luego tenemos a Málaga, que se baja; tenemos a Vigo, que ahí está; tenemos en el País Vasco que no nos aclaramos qué quiere hacer. Todo eso mientras Marruecos está trabajando. Por ejemplo, la obra del Gran Estadio Casablanca empezó hace exactamente 10 meses y el campo tiene ya un 70% de la estructura hecha".

-Entonces, ¿dónde ves la final? ¿Bernabéu, el nuevo Camp Nou?

"Primero tienen que apostar para que sea en España la final, que eso es lo más importante. Ya luego entramos en otro debate, que si es en el Bernabéu o en el nuevo Camp Nou; hay que ir por partes. Tampoco se puede olvidar la mala experiencia de la Copa del Rey que hemos tenido este año en La Cartuja, que la deja en mal lugar. Lo ocurrido allí con el transporte fue nefasto, siendo la peor Copa del Rey de los últimos años en ese sentido. Fue un caos. Por ejemplo, en eso Marruecos está trabajando y ya tiene trenes y autobuses lanzadera para los estadios. Es increíble que en África se haga y que todavía en España estemos a expensas de eso. Y luego la retirada de Málaga, sinceramente, afecta muchísimo. Porque para países como Alemania, Inglaterra u otros árabes, la Costa del Sol era el lugar idóneo".

-Cambiando de tema, ya que formas parte de la organización de la Copa de África Femenina que se celebra en Marruecos desde este fin de semana, ¿qué tal con Jorge Vilda? (actual seleccionador femenino en Marruecos)

"La selección el año pasado perdió la final; iba ganando y le remontó Nigeria, así que, jugando en casa, este año deben ir a por la copa. Esperamos que Vilda consiga el objetivo y que la selección marroquí se proclame campeona de África. En cuanto a él, aquí ha caído bastante bien. Tiene un equipo bastante bueno, ha hecho una selección buena y, al contrario que la masculina, se nutre en un 90% de futbolistas que juegan en la liga de Marruecos".