Los partidos de la jornada en la Nations League y LaLiga Hypermotion: horarios y dónde ver en TV

Consulta los partidos de la UEFA Nations League y de LaLiga Hypermotion del lunes 5 de octubre, los horarios y los canales de televisión donde se podrán ver en España

El lunes 5 de octubre llega cargado de fútbol internacional y nacional. La última jornada de la UEFA Nations League 2026/27 continúa con ocho encuentros, mientras que la LaLiga Hypermotion también entra en escena con el cierre de la octava jornada. La atención estará especialmente puesta en la Liga A de la Nations League, donde se disputarán dos auténticos partidazos: Francia-Bélgica e Italia-Turquía. Además, habrá encuentros de la Liga B, la Liga C y de la Liga D.

Francia-Bélgica, el gran partido de la jornada

El gran duelo de la jornada en la máxima categoría será el Francía-Bélgica, correspondiente al Grupo A1. El conjunto francés continua líder de su grupo tras dos victorias y un empate. La Bélgica de Mark van Bommel, por su parte, tratará de arrebatarle el primer lugar a la selección de Zinedine Zidane. Un solo puntos los separa. El encuentro se disputará a las 20:45 horas.

A la misma hora tendrá lugar otro de los grandes encuentros del día: el Italia-Turquía, correspondiente al Grupo A1. Italia comenzó con tropiezo su nuevo camino con Mancini en el banquillo tras perder ante Bélgica. En frente estará la selección de Vincenzo Montella como colista del grupo sin ningún punto en el casillero. Tres derrotas en las tres primeras jornadas.

Todos los partidos del domingo 27 de septiembre en la Nations League

La jornada internacional arrancará a las 18:00 horas con un encuentro. Chipre se enfrentará a Letonia en la Liga C.

Durante la jornada también se disputarán los otros siete partidos:

Montenegro - Armenia

Francia - Bélgica

Italia - Turquía

Rumanía - Suecia

Bosnia y Herzegovina - Polonia

Irlanda del Norte - Georgia

Ucrania - Hungría

¿Dónde ver la Nations League en España?

Todos los partidos se podrán ver por DAZN. La plataforma de streaming emitirá los ocho partidos ya que tiene los derechos de la competición para esta edición 26/27. No se podrá seguir en abierto ningún partido en abierto desde España.

Duelo por el ascenso y un gran derbi en la jornada 7 de LaLiga Hypermotion este domingo

El fútbol internacional compartirá protagonismo con LaLiga Hypermotion, que este domingo cierra su octava jornada. con un duelo reservado para este lunes entre dos grandes equipos de la categoría con necesidad de puntuar. Andaluces y canarios se encuentran en una dinámica negativa en estas primeras jornadas de liga. Enric Gallego tratará de reencontrarse con el gol tras un inicio de temporada muy destacado.

Córdoba CF - Tenerife