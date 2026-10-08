Romario: "El error de Cristiano fue haberse ido sin haber mandado al tipo al carajo"

La leyenda brasileña defiende a Cristiano Ronaldo tras el altercado de este con Jorge Jesus durante la concentración de Portugal

Si algo ha marcado el recién terminado parón de selecciones ha sido la polémica generada entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus, seleccionador de Portugal. La estrella lusa abandonó la concentración tras no jugar unos partidos y después de que el técnico incumpliese su palabra, según explicó CR7 en una carta.

El futbolista relata que el entrenador incumplió su palabra en dos ocasiones. La primera fue no sacándolo ante Noruega pese a tenerlo calentando muchos minutos y la segunda en sala de prensa, donde supuestamente tenía que disculparse públicamente e hizo todo lo contrario.

"Me equivoqué al hacer calentar a alguien de la talla de Pelé o Maradona para luego no alinearlo. Si fuera hoy, no lo haría", era una de las frases del comunicado que el seleccionador portugués tenía que leer en rueda de prensa.

Ante toda esta polémica, son muchas las personalidades del mundo del fútbol que han opinado sobre el tema; la última, el brasileño Romario, campeón del mundo en 1994, quien ha salido en defensa de Cristiano Ronaldo y afirmó que él también hubiera abandonado la concentración de la selección portuguesa en una situación similar.

"Yo también habría hecho lo mismo. Solo que antes le habría mandado a tomar por culo, pero yo me habría largado, seguro. Creo que ese fue el error de Cristiano: haberse ido sin haber mandado al tipo al carajo", dijo la leyenda brasileña en un podcast.

El exjugador del FC Barcelona y Valencia definió a Cristiano como "un tipo bien objetivo", aunque también elogió a Jorge Jesus, un entrenador "increíble" que ayudó al Flamengo a "ser más grande".

"Hermano, cuando alguien no cumple contigo, lo pactado no sale caro. Un apretón de manos vale más que cualquier cosa. Si alguien no cumple, es una persona deshonesta. Si pasó lo que dijo Ronaldo, Ronaldo tiene razón", afirmó Romario.

El campeón del mundo con la 'Canarinha' ve lógica la marcha de CR7 después de "pasar vergüenza una vez" al calentar en la banda y no salir a jugar. "¿Para qué pasar vergüenza una segunda vez? Mejor largarse. Algunas de las cosas que habían acordado que dijera en la rueda de prensa, no dijo una mierda", añadió.

Romario cree que Cristiano Ronaldo "sintió que estaba siendo despreciado, que no tenía ninguna relevancia y se fue".

Rui Borges defiende a Ronaldo

En Portugal, el entrenador del Sporting de Lisboa, Rui Borges, elogió recientemente la "grandeza futbolística" del canterano más famoso del club lisboeta y afirmó que "Cristiano Ronaldo se despedirá de la selección de Portugal como él quiera y entienda".

"En cuanto a la grandeza de Cristiano Ronaldo, no se limita al Sporting, sino que es a nivel mundial. Ni siquiera nos hacemos una idea de lo que Ronaldo representa para todo el mundo", comentó.

Eso sí, Borges no quiso comentar nada sobre la polémica con Jorge Jesus al pensar que no tiene "capacidad o derecho para hacerlo".