Turquía se carga al exsevillista Montella y tiene avanzado a Arda Turan

El exentrenador del Sevilla FC, destituido como seleccionador de Turquía tras una racha negra en la Liga de Naciones; la Federación Turca ya piensa en Arda Turan como su sustituto

La etapa del ex del Sevilla FC Vincenzo Montella al frente de la selección de Turquía ha llegado a su fin. La Federación Turca de Fútbol (TFF) ha hecho oficial este viernes la destitución del preparador italiano mediante un comunicado, cerrando así un ciclo que ha ido de más a menos y que ha vivido un brusco bajón de rendimiento en los últimos meses.

El detonante del despido ha sido la severa crisis de resultados en la Nations League, donde el conjunto otomano ha encajado cuatro derrotas consecutivas que comprometen seriamente su permanencia en la élite de la Liga A.

El balance reciente resulta demoledor: cayeron por la mínima ante Francia (1-0) en el estreno de Zinedine Zidane en el banquillo galo -partido en el que Kylian Mbappé cayó lesionado tras marcar el gol de la victoria-, sufrieron un 4-1 frente a Italia, cayeron 3-0 en su visita a Bélgica y volvieron a sucumbir 3-1 ante el combinado transalpino. En total, una sangría defensiva de once goles encajados por solo dos a favor.

Vincenzo Montella estaba señalado

Montella asumió el cargo en septiembre de 2023 para tomar el relevo del alemán Stefan Kuntz. Durante sus tres años de mandato, el exdelantero de la Roma logró hitos destacables, como clasificar a Turquía para la Eurocopa de Alemania 2024, donde firmó un notable papel alcanzando los cuartos de final, y la posterior clasificación para el Mundial de 2026, torneo en el que la selección otomana no pudo superar la fase de grupos tras sumar un solo triunfo.

El técnico de Pomigliano d'Arco se despide con una hoja de servicios de 40 partidos dirigidos, saldados con 21 victorias, 5 empates y 14 derrotas. Según informan medios locales, la TFF indemnizará a Montella con el abono de cinco mensualidades de su contrato (cuyo sueldo ascendía a unos 183.000 euros al mes) por la rescisión anticipada.

Arda Turan, el gran aspirante al banquillo

Con la vacante abierta, la Federación Turca trabaja a toda prisa en la contratación de su sustituto. Todas las miradas apuntan al exjugador del Atlético de Madrid y FC Barcelona Arda Turan, actualmente al frente del Shakhtar Donetsk ucraniano, equipo con el que viene de conquistar la liga y alcanzar las semifinales de la Conference League.

Pese a que el técnico turco ya rechazó una primera oferta meses atrás para centrarse en su club, la TFF estaría dispuesta a ofrecerle una fórmula que le permita compatibilizar ambos cargos. De concretarse el acuerdo, el hipotético debut de Arda Turan se produciría el próximo mes de noviembre, en los compromisos decisivos ante Bélgica y Francia con los que Turquía cerrará la fase de grupos de la Nations League.