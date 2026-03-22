Allegri respeta la elección de Modric sobre su continuidad en el Milan

El futuro de Luka Modric en el AC Milan sigue en el aire mientras se espera su decisión sobre la renovación de contrato

El AC Milan continúa a la espera de una decisión por parte de Luka Modric, cuyo contrato actual está próximo a expirar. El veterano mediocampista croata aún no ha confirmado si ampliará su vínculo con el club por una temporada más, dejando en suspenso su continuidad en la Serie A.

Renovación pendiente y decisión en manos de Modric

Según información de Daniele Longo, el jugador de 40 años tiene la opción de extender su contrato un año adicional. La directiva milanista, liderada por el director deportivo Igli Tare, ha manifestado su deseo de mantener al croata en la plantilla, mientras que el entrenador Massimiliano Allegri asegura que la decisión final depende exclusivamente de Modric.

“Todavía no hemos hablado de ello. Es decisión de Luka y le estamos esperando”, afirmó Allegri en la rueda de prensa más reciente. El técnico destacó no solo las cualidades técnicas del jugador, sino también su liderazgo y su influencia sobre los más jóvenes, calificando su rendimiento y compromiso como extraordinarios para alguien de 40 años.

Impacto del croata en su primera temporada

Desde su llegada al Milan, Modric ha demostrado que su talento y experiencia siguen intactos. Su regularidad y calidad en la medular han sido claves para que el equipo se mantenga como aspirante al título en la Serie A, además de aportar un impulso mediático al club por su prestigiosa trayectoria en el Real Madrid, donde ganó seis UEFA Champions League y el Balón de Oro en 2018.

El jugador, reconocido mundialmente, ha recibido el cariño de la afición milanista desde su llegada y ha manifestado públicamente que vestir la camiseta rossonera es un sueño cumplido: “Desde el primer día me sentí genial y querido por todos los aficionados. Este es un pequeño gesto para corresponder al cariño que me han demostrado desde que llegué al Milan”.

Motivación y legado del croata en el Milan

Modric destaca que, a sus 40 años, esta etapa representa la guinda de su carrera, disfrutando cada momento con el club italiano. El centrocampista sigue siendo un ejemplo de profesionalismo, combinando experiencia, técnica y liderazgo en cada entrenamiento y partido. La posibilidad de renovar le permitiría seguir transmitiendo estos valores a los jugadores jóvenes y mantener al Milan competitivo en la medular.

“Es maravilloso ver esta foto en el museo del Milan. Me trae recuerdos de cuando era niño y seguía al club”, agregó Modric, mostrando su admiración por la institución que ahora representa en la élite del fútbol italiano.

El Milan espera la decisión final

A pesar de la buena relación entre entrenador y jugador, la continuidad de Modric aún no está definida. El club mantiene plena disposición para renovar su contrato y valora su contribución en lo deportivo y mediático. Sin embargo, la última palabra recae en el propio Modric, quien debe evaluar su estado físico y motivación para continuar compitiendo al máximo nivel.