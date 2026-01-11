Así queda la clasificación de la Serie A, tras el empate entre Nápoles e Inter en la jornada 20 de la liga italiana

La Serie A sigue al rojo vivo tras una jornada 20 llena de empates, goles decisivos y emoción en la lucha por el Scudetto

La jornada 20 de la Serie A confirmó que la lucha por el Scudetto sigue más abierta que nunca. Los principales aspirantes dejaron puntos por el camino, lo que permitió que la zona alta de la clasificación apenas sufriera modificaciones. El empate entre Inter de Milán y Nápoles fue el gran foco del fin de semana, pero no el único encuentro relevante en una fecha marcada por la igualdad, el dramatismo y los goles decisivos en los tramos finales.

Inter y Nápoles empatan y mantienen el equilibrio en la cima

El Giuseppe Meazza fue escenario de uno de los partidos más atractivos del campeonato. Inter y Nápoles firmaron un empate que reflejó la intensidad del choque y la calidad de ambos conjuntos. El equipo ‘nerazzurro’ se adelantó en dos ocasiones, pero se topó con un Scott McTominay decisivo, autor de un doblete que rescató un punto para los de Antonio Conte.

El primer golpe lo dio Federico Dimarco, que sorprendió por la banda izquierda con una definición precisa. El Nápoles reaccionó con personalidad y encontró el empate gracias al centrocampista escocés, siempre atento dentro del área. Ya en la segunda mitad, Hakan Çalhanoglu devolvió la ventaja al Inter desde el punto de penalti, una acción que desató la protesta del banquillo visitante y acabó con la expulsión de Conte. Cuando parecía que el líder cerraría el partido, McTominay apareció de nuevo para firmar el 2-2 definitivo.

Con este resultado, el Inter se mantiene líder con 43 puntos, mientras que el Nápoles sigue en la pelea junto a la Roma, confirmando que la carrera por el título está lejos de resolverse.

Los resultados de la Serie A tras la jornada 20

El Milan deja escapar dos puntos en Florencia

Otro de los focos de la jornada estuvo en el Artemio Franchi, donde el Milan no pasó del empate ante una Fiorentina que supo competir con orden y paciencia. El conjunto ‘rossonero’ tuvo dificultades para imponer su ritmo y sufrió ante la presión alta del equipo local.

Tras una segunda mitad muy trabajada, la Fiorentina logró adelantarse con un cabezazo de Comuzzo, premiando su insistencia. Cuando parecía que los tres puntos se quedaban en casa, Nkunku apareció en el tramo final para firmar el 1-1, salvando un punto valioso para el Milan, que sigue sin encontrar regularidad lejos de San Siro.

La Roma se afianza con una victoria trabajada

La Roma continúa su escalada tras superar al Sassuolo por 2-0 en un partido que se resolvió en los últimos minutos. El equipo dirigido por Gian Piero Gasperini mostró paciencia y madurez ante un rival incómodo, que resistió durante gran parte del encuentro.

El protagonista fue Matías Soulé, que desequilibró el partido con una asistencia y un gol en apenas tres minutos. Primero habilitó a Manu Koné para abrir el marcador y, poco después, culminó una jugada colectiva con una definición certera. Con este triunfo, la Roma se consolida en los puestos altos y se mantiene a corta distancia del liderato.

Una Serie A más abierta que nunca

La fecha 20 dejó claro que ningún aspirante tiene margen para relajarse. Inter, Nápoles, Milan y Roma siguen separados por pocos puntos, mientras el calendario aprieta y cada error puede resultar decisivo. La Serie A avanza hacia su tramo decisivo con máxima igualdad y la promesa de un desenlace apasionante.

La clasificación de la Serie A tras la jornada 20