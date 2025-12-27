Nico Paz y Jacobo lideran la victoria del Como 1907 con actuaciones estelares

Nico Paz lidera al Como 1907 con un gol y una asistencia decisivos, consolidándose como figura clave de la Serie A y en la órbita del Real Madrid

Después de encadenar dos derrotas consecutivas, el Como 1907 volvió a sonreír gracias a la actuación estelar de sus canteranos vinculados al Real Madrid, Nico Paz y Jacobo Ramón. El equipo dirigido por Cesc Fàbregas, sancionado y ausente del banquillo, logró imponerse por 0-3 en su visita al Lecce, recuperando posiciones en la zona europea de la Serie A.

Nico Paz marca el camino con un golazo desde fuera del área

A los 20 minutos del primer tiempo, Nico Paz, de 21 años, interceptó un balón a 30 metros del arco y ejecutó un potente disparo con la zurda que, tras tocar en Tiago Gabriel, despistó al portero Wladimiro Falcone, estableciendo el 1-0. Este gol cerró el año con seis tantos y seis asistencias para el argentino en 17 partidos de Serie A, consolidándolo como la pieza clave del centro del campo del Como.

Jacobo Ramón amplía la ventaja en la segunda mitad

En el minuto 66, el defensor español Jacobo Ramón anotó el segundo gol del partido tras un saque de esquina y un rebote dentro del área, demostrando su fuerza física y dominio en jugadas aéreas. Con este tanto, el canterano madridista llegó a dos goles en la temporada, consolidándose como un recurso fiable en la zaga y en situaciones ofensivas a balón parado.

Douvikas cierra la goleada y asegura la victoria

La tercera anotación llegó a los 75 minutos, cuando Nico Paz filtró un pase perfecto para Anastasios Douvikas, quien definió mano a mano con el portero. La jugada reflejó la visión de juego y capacidad de asistencia de Paz, sumando su sexta asistencia de la temporada y sellando un contundente triunfo por 0-3.

El Como recupera confianza y puestos europeos

Tras las derrotas ante Inter y Roma, el Como 1907 volvió a demostrar su carácter competitivo. La victoria provisional los coloca sextos en la tabla, a tan solo seis puntos del líder, reafirmando sus opciones de pelear por puestos europeos. El equipo ha recuperado su estilo de posesión y control del balón, demostrando que puede superar adversidades incluso sin la presencia de Fàbregas en el banquillo.

Futuro prometedor para los jóvenes canteranos

Nico Paz y Jacobo Ramón se han consolidado como referentes de su equipo, mostrando talento y liderazgo en el campo. El argentino continúa ratificando que su regreso al Real Madrid podría ser inminente, mientras que el español demuestra que su aporte en defensa y ataque es clave para el proyecto de Fàbregas. Entre ambos, resolvieron el duelo ante Lecce, llevando al Como de nuevo a la zona europea y cerrando el 2025 con un triunfo convincente y un rendimiento destacado.