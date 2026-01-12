Nkunku 'desinfla' los rumores y cierra la puerta de salida

Christopher Nkunku aclara los rumores: seguirá en el Milan y no contempla un fichaje por el Fenerbahçe

Este domingo, el AC Milan logró rescatar un punto en los últimos instantes del partido frente a la Fiorentina, gracias a un gol decisivo de Christopher Nkunku. El delantero francés, de 28 años, se ha convertido en uno de los futbolistas más observados de la Serie A por su capacidad de aparecer en momentos cruciales. Su tanto en el minuto 90 permitió mantener la racha de 18 jornadas invicto, aunque el equipo rossonero sigue mostrando carencias en la finalización de sus ataques.

Tras el encuentro, Nkunku aclaró su situación en el mercado: no tiene intención de abandonar el Milan, a pesar de los rumores que lo vinculaban con el Fenerbahçe. "Son solo especulaciones. Quiero quedarme en Milan. Me siento muy bien aquí y aún tengo mucho por dar", afirmó el francés.

Rendimiento reciente del delantero

El atacante galo ha estado en gran forma en las últimas semanas, registrando cuatro goles y dos asistencias en sus últimos cinco partidos con el conjunto lombardo. Su capacidad de aparecer en momentos clave, como ocurrió ante la Fiorentina, lo ha convertido en un jugador indispensable para Massimiliano Allegri, especialmente en un equipo que ha mostrado irregularidades en el segundo tiempo de los partidos.

En el choque contra la Fiorentina, el Milan comenzó dominando, con varias ocasiones claras generadas principalmente por Christian Pulisic, aunque sin encontrar la portería. La falta de eficacia en la primera mitad y la escasa creación ofensiva en la segunda pusieron al equipo en desventaja tras el cabezazo de Comuzzo al minuto 66.

Un Milan irregular en ataque

El partido mostró a un Milan irregular: dominante en la primera mitad, pero prácticamente inexistente en la segunda, salvo por la aparición de Nkunku. El equipo creó varias ocasiones, pero falló en la definición, con Pulisic desperdiciando varias oportunidades claras y un Mike Maignan que tuvo que salvar varias acciones comprometidas.

En los primeros minutos del segundo tiempo, la Fiorentina aumentó la presión con disparos y cabezazos que pusieron en aprietos a la defensa rossonera. La entrada de Rafael Leao y Adrien Rabiot buscó cambiar la dinámica del partido, pero el gol del empate finalmente llegó gracias a la calidad individual de Nkunku, quien remató con un potente derechazo desde el borde del área.

Compromiso y futuro en el Milan

Más allá del empate, Nkunku envió un mensaje claro sobre su compromiso: desea seguir en el Milan y no contempla una salida al fútbol turco este invierno. Llegado el pasado verano procedente del Chelsea por 37 millones de euros, el francés ha disputado 16 partidos esta temporada, sumando cuatro goles y dos asistencias, consolidándose como pieza clave para los objetivos del club.

El empate ante la Fiorentina deja a Milan con sensación de oportunidad perdida, pero confirma la capacidad de Nkunku para aparecer en momentos decisivos, recordando que su continuidad en el equipo rossonero está asegurada, y que su influencia será vital para mantener al Milan en la lucha por el liderato de la Serie A.