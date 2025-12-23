El Pisa estudia el relevo de Gilardino y mira a Davide Ancelotti

El Pisa se enfrenta a horas decisivas en su banquillo mientras el futuro de Alberto Gilardino se tambalea y el nombre de Davide Ancelotti gana fuerza como posible relevo

El Pisa Sporting Club atraviesa uno de los momentos más delicados de su regreso a la Serie A. Los resultados no acompañan y la continuidad de Alberto Gilardino al frente del equipo pende de un hilo. En este contexto de urgencia deportiva, desde Italia surge con fuerza una alternativa inesperada: Davide Ancelotti, hijo del histórico Carlo Ancelotti, aparece como posible relevo en el banquillo toscano.

La información, adelantada por medios italianos, apunta a que la directiva del Pisa ya valora seriamente un cambio de entrenador si la dinámica negativa no se revierte de inmediato.

Gilardino, contra las cuerdas por los resultados

El balance deportivo explica gran parte del debate interno. El Pisa solo ha logrado una victoria en lo que va de campeonato, acompañada por ocho empates y siete derrotas, cifras que han situado al club en la zona baja de la clasificación, concretamente en el puesto 19.

Aunque un gol en los minutos finales ante el Cagliari evitó una derrota reciente, ese tanto apenas sirvió para ganar tiempo. En los despachos se considera que el margen de error se ha agotado y que el próximo compromiso liguero, nada menos que frente a la Juventus, podría marcar un antes y un después en el proyecto.

El perfil de Davide Ancelotti seduce a la directiva

Ante este escenario, el nombre de Davide Ancelotti ha comenzado a circular con insistencia. A sus 36 años, el técnico ha iniciado recientemente su camino como primer entrenador tras una larga etapa como asistente de su padre en clubes de élite como Real Madrid, Bayern Múnich o Everton.

Su experiencia más reciente se produjo en Brasil, donde dirigió al Botafogo durante un corto periodo. Aunque su etapa allí fue breve, sirvió como primer paso para consolidar una identidad propia lejos de la sombra paterna. Diferencias en la planificación deportiva y en la estructura del cuerpo técnico precipitaron su salida antes de finalizar el proyecto.

Un regreso a Italia que podría marcar su debut

Actualmente, Ancelotti Jr. forma parte del cuerpo técnico de la selección brasileña, con la vista puesta en el próximo Mundial. Sin embargo, su futuro inmediato no está cerrado y un regreso a Italia para asumir un reto tan complejo como el del Pisa podría resultar decisivo en su carrera.

Para el club, su llegada supondría una apuesta estratégica: juventud, nuevas ideas y proyección, frente a una situación límite que exige soluciones rápidas. La exigencia sería clara desde el primer día: asegurar la permanencia en la Serie A, un logro histórico tras más de tres décadas de ausencia.

La permanencia, el gran objetivo del Pisa

La salvación sigue siendo posible. El Pisa se encuentra a solo tres puntos de salir del descenso, y la directiva contempla reforzar la plantilla durante el mercado de invierno. No obstante, el debate interno gira en torno a si esos refuerzos deben llegar de la mano de Gilardino o con un nuevo liderazgo en el banquillo.

El duelo ante la Juventus aparece como un examen definitivo. Si el resultado vuelve a ser negativo, el cambio de entrenador podría activarse de forma inmediata.

Un movimiento clave para el futuro del club

La posible llegada de Davide Ancelotti no solo sería una decisión deportiva, sino también un mensaje de ambición institucional. Apostar por un técnico joven, con formación de élite y hambre de consolidarse, refleja la intención del Pisa de construir un proyecto moderno, incluso en medio de la urgencia.

Las próximas semanas serán determinantes. El Pisa se juega mucho más que tres puntos: se juega su continuidad en la élite… y el rumbo de su banquillo.