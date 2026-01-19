La situación de De Bruyne mejora: ya hay fecha estimada para su vuelta a los terrenos de juego tras su grave lesión

Kevin De Bruyne afronta la fase decisiva de su recuperación y ya tiene una fecha aproximada para volver a competir con el Nápoles

El regreso de Kevin De Bruyne empieza a vislumbrarse en el horizonte del SSC Napoli. Después de varios meses alejado de los terrenos de juego, el centrocampista belga afronta la recta final de su recuperación, según confirmó Raffaele Canonico, jefe de los servicios médicos del club partenopeo. El futbolista, que sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral derecho el pasado mes de octubre, continúa trabajando para volver a competir en un tramo decisivo de la temporada.

Una lesión distinta y sin recaídas

Canonico quiso despejar cualquier duda sobre una posible recaída del internacional belga. El doctor fue claro al explicar que no se trata de una recidiva, ya que la dolencia actual afecta a una zona diferente del músculo respecto a lesiones anteriores. “Una recaída se considera cuando el problema aparece en un periodo muy corto tras el anterior, algo que no ha ocurrido en este caso”, explicó el responsable médico del Nápoles.

Desde el club insisten en que el proceso de recuperación se está desarrollando dentro de los plazos previstos, con controles constantes y un seguimiento exhaustivo del estado físico del jugador.

Fecha estimada para su vuelta

Según las previsiones del cuerpo médico, Kevin De Bruyne podría reincorporarse plenamente al grupo entre finales de febrero y principios de marzo. No obstante, Canonico subrayó que en este tipo de lesiones no existe una fecha exacta, sino un rango aproximado que depende de la respuesta del futbolista en los entrenamientos y de su adaptación progresiva a la carga competitiva.

Además del trabajo físico, el club también presta atención al aspecto mental. El Nápoles cuenta con apoyo psicológico especializado para facilitar el retorno de los jugadores tras lesiones prolongadas, un factor clave para evitar miedos o bloqueos en el regreso a la competición.

Una temporada marcada por las lesiones

El Nápoles de Antonio Conte no ha logrado mantener la regularidad del curso anterior, en el que se proclamó campeón del Scudetto. Actualmente, los ‘azzurri’ ocupan la tercera posición en la Serie A, a seis puntos del liderato, y una de las razones de este bajón ha sido la acumulación de bajas importantes.

Además de De Bruyne, el equipo ha tenido que lidiar con las ausencias de Romelu Lukaku, Anguissa, Meret, Gilmour, Rrahmani, Politano, Neres y Elmas. En el caso del delantero belga, su situación es más positiva, ya que Lukaku ya se entrena con normalidad y podría reaparecer en breve.

Un calendario exigente sin margen de error

El calendario no da tregua al conjunto napolitano. El próximo compromiso europeo frente al Copenhague y la posterior visita a la Juventus serán decisivos para medir las aspiraciones del equipo tanto en la Champions League como en la lucha por revalidar el título liguero.

Aunque De Bruyne no estará disponible de inmediato, su recuperación supone un refuerzo de enorme valor para el tramo final de la temporada. Su liderazgo, visión de juego y capacidad para marcar diferencias pueden resultar determinantes en la pelea por los grandes objetivos.

Optimismo moderado en el club

Desde el entorno del Nápoles se respira prudente optimismo. El cuerpo médico destaca que, pese a la elevada media de edad de la plantilla, los datos físicos del equipo siguen siendo competitivos en términos de intensidad y volumen de juego.

La vuelta progresiva de piezas clave como Lukaku y, próximamente, Kevin De Bruyne, invita a pensar que el Nápoles aún tiene margen para reaccionar y cerrar la temporada con mejores sensaciones.