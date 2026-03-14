Giovanni Manna despeja dudas: "Rasmus Højlund se quedará con nosotros de forma definitiva"

Rasmus Højlund continuará en el SSC Nápoles de forma definitiva tras una temporada cedido desde el Manchester United, según confirmó el director deportivo del club, Giovanni Manna.

El futuro del delantero danés Rasmus Højlund parece estar cada vez más claro. El atacante, actualmente cedido por el Manchester United, continuará en el SSC Nápoles una vez finalice la presente temporada. Así lo confirmó el director deportivo del club italiano, Giovanni Manna, quien aseguró que la entidad tiene la intención de ejecutar la opción de compra incluida en el acuerdo entre ambos clubes.

El futbolista llegó al equipo napolitano el pasado verano mediante una cesión con opción de compra obligatoria, valorada en aproximadamente 44 millones de euros, una cifra que el club está dispuesto a asumir para garantizar la continuidad del delantero.

La confirmación del director deportivo

Las declaraciones de Giovanni Manna han despejado cualquier duda sobre el futuro del jugador. El dirigente explicó que el club tiene una cláusula que obligaría a comprar al delantero si el equipo logra clasificarse para la Liga de Campeones, aunque dejó claro que el proyecto deportivo del Napoli cuenta con él incluso si esa condición no se cumple.

El responsable deportivo del club subrayó que el delantero forma parte de los planes a largo plazo de la entidad y que su rendimiento ha convencido plenamente a la directiva. Por ello, todo apunta a que el traspaso definitivo se cerrará una vez termine la campaña.

Un renacer futbolístico en la Serie A

La salida temporal de Højlund de la Premier League ha resultado positiva tanto para el jugador como para los clubes implicados. Tras una etapa irregular en el Manchester United, donde tuvo dificultades para justificar la elevada inversión realizada en su fichaje, el delantero ha recuperado su mejor versión en la Serie A.

Bajo la dirección del entrenador Antonio Conte, el atacante se ha convertido en una pieza fundamental dentro del esquema ofensivo del Napoli. Su potencia física, movilidad y capacidad goleadora han reforzado el ataque del conjunto italiano, que pelea por mantenerse en la zona alta del campeonato.

En comparación con su etapa en Inglaterra, el delantero ha mostrado mayor regularidad y confianza, aspectos que han sido clave para consolidarse como titular en el equipo napolitano.

Un rendimiento que respalda la inversión

Las estadísticas del internacional danés reflejan claramente su impacto en el equipo. Durante la temporada ha acumulado 13 goles y 4 asistencias en todas las competiciones, cifras que han resultado decisivas en varios encuentros.

En numerosas ocasiones, sus tantos han permitido al Napoli sumar puntos importantes en partidos complicados, especialmente ante rivales que plantearon defensas muy cerradas. Este rendimiento ha reforzado la idea de la directiva de que el delantero puede liderar el ataque del club en los próximos años.

Además, el equipo napolitano se mantiene en la lucha por los puestos de cabeza de la Serie A, lo que podría facilitar la activación automática de la cláusula vinculada a la clasificación para la Liga de Campeones.

El propio Hojlund quiere quedarse en Nápoles

El delantero también ha manifestado públicamente su deseo de continuar en la ciudad italiana. En varias entrevistas ha destacado la energía del club y de la ciudad, así como el ambiente que se vive en el estadio Estadio Diego Armando Maradona.

El atacante considera que su decisión de unirse al Napoli fue acertada y ha expresado su ambición de seguir conquistando títulos con el conjunto italiano. De hecho, el jugador ya ha celebrado la conquista de la Supercopa de Italia, un éxito que reforzó su convicción de que eligió el destino adecuado para relanzar su carrera.

Con el acuerdo prácticamente encaminado, todo apunta a que Rasmus Højlund continuará vistiendo la camiseta del Nápoles y se convertirá en una de las referencias ofensivas del club en las próximas temporadas.