El Como de Cesc no deja de soñar: remontada a la Roma y rumbo a la Champions

El Como 1907 de Cesc Fàbregas sigue sorprendiendo en la Serie A y se afianza en puestos de UEFA Champions League tras remontar a la AS Roma

El Como 1907, dirigido por Cesc Fàbregas, continúa firmando una temporada histórica en la Serie A. El conjunto del lago logró una valiosa victoria por 2-1 frente a la AS Roma en un duelo directo por los puestos europeos, un resultado que le permite recuperar la cuarta posición de la tabla con 54 puntos, superando nuevamente a la Juventus FC.

El triunfo alimenta el sueño del club lombardo de clasificarse para la UEFA Champions League, un objetivo que hace poco parecía impensable para un equipo que regresó a la máxima categoría del fútbol italiano en 2024 tras más de dos décadas de ausencia.

Un inicio complicado con ventaja para la Roma

El partido comenzó cuesta arriba para el equipo local. Un error defensivo terminó generando un penalti a favor de la Roma después de que Stephan El Shaarawy fuera derribado dentro del área por Diego Carlos. El encargado de ejecutar la pena máxima fue Donyell Malen, quien no falló desde los once metros y adelantó a los visitantes.

El delantero neerlandés sigue mostrando un gran momento de forma, sumando siete goles en nueve encuentros ligueros desde su llegada al campeonato italiano en el mercado invernal. El tanto condicionó los primeros minutos del encuentro, aunque el Como reaccionó rápidamente.

El Como domina pero se topa con Svilar

A pesar de ir por detrás en el marcador, el conjunto dirigido por Fàbregas comenzó a controlar el juego. El guardameta Mile Svilar fue clave para mantener la ventaja romana durante la primera mitad, con varias intervenciones destacadas.

El portero serbio evitó el empate con una gran parada a Nico Paz y posteriormente desvió un potente disparo de Álex Valle. La ocasión más clara antes del descanso llegó con un remate de Jacobo Ramón, que se marchó rozando el poste tras un centro de Lucas Da Cunha.

Los cambios de Cesc cambian el partido

Tras el descanso, el técnico español apostó por un planteamiento más ofensivo dando entrada a Anastasios Douvikas y Assane Diao. La decisión resultó determinante para el desarrollo del encuentro. En el minuto 58 llegó el empate. Douvikas recibió un pase profundo de Álex Valle, ganó la posición al borde del fuera de juego y definió con un disparo raso que pasó entre las piernas de Svilar. Poco después, el partido dio otro giro cuando Wesley França vio la segunda tarjeta amarilla tras una falta sobre Diao, dejando a la Roma con diez jugadores.

Diego Carlos culmina la remontada

Con superioridad numérica y dominando el ritmo del juego, el Como intensificó su presión. Finalmente, la remontada se consumó tras un saque de esquina. Un disparo de Ivan Smolcic fue rechazado por Svilar, pero Diego Carlos apareció dentro del área para empujar el balón al fondo de la red. El tanto tuvo además un significado especial para el defensor brasileño, que celebró su primer gol en la Serie A coincidiendo con su 33 cumpleaños.

Tensión final entre los entrenadores

El encuentro también dejó un momento tenso tras el pitido final. El técnico romanista, Gian Piero Gasperini, abandonó el campo visiblemente molesto por la expulsión de Wesley y no saludó a su homólogo español. Posteriormente, Fàbregas restó dramatismo al episodio y subrayó la importancia del respeto entre entrenadores. “Durante el partido todo puede pasar, pero antes y después siempre debe existir respeto. Los técnicos tenemos que dar ejemplo”, explicó tras el encuentro.

Con esta victoria, el Como mantiene vivo su histórico sueño europeo y se consolida como una de las grandes revelaciones del fútbol italiano esta temporada.