River Plate fija como prioridad el fichaje de Giovanni Simeone para reforzar su delantera

River Plate analiza el fichaje del delantero argentino Giovanni Simeone, actualmente en el Torino, como uno de los refuerzos prioritarios para el próximo mercado de verano

River Plate ya empieza a planificar su estrategia para el mercado de fichajes de verano, y uno de los nombres que más fuerza ha cobrado en las últimas semanas es el del delantero argentino Giovanni Simeone. De acuerdo con el periodista especializado en traspasos Fabrizio Romano, el atacante se encuentra en la lista de objetivos del club de Núñez y sería una de las principales peticiones del nuevo entrenador, Eduardo Coudet.

El técnico recién llegado busca reforzar la zona ofensiva con un futbolista de experiencia internacional, y el actual jugador del Torino encaja perfectamente en ese perfil. La posibilidad de que el atacante regrese al fútbol argentino comienza a ganar relevancia a medida que el club analiza opciones para potenciar su plantilla.

El rendimiento de Simeone en la Serie A

A pesar de que el Torino no ha tenido una campaña sencilla, Giovanni Simeone ha logrado destacar a nivel individual. El delantero suma 7 goles y una asistencia en la Serie A, cifras que han despertado el interés de varios equipos, entre ellos el conjunto argentino.

Según informó el periodista Germán García de TyC Sports, la directiva de River Plate estaría estudiando la viabilidad de una operación para incorporar al futbolista una vez finalicen los grandes torneos internacionales del calendario. El club argentino considera que su experiencia en el fútbol europeo podría aportar jerarquía y liderazgo al ataque del equipo.

La estrategia de River: repatriar talento argentino

En el fútbol sudamericano no es extraño que los clubes intenten repatriar jugadores que triunfaron en Europa. Muchos futbolistas argentinos desarrollan gran parte de su carrera en ligas del continente europeo y posteriormente regresan a su país para convertirse en referentes.

Ese parece ser el plan del conjunto millonario con Simeone, quien ya tuvo momentos destacados en Italia. Su rendimiento le permitió fichar por el Nápoles, equipo con el que incluso llegó a conquistar el título de la Serie A durante su etapa en el club.

Aunque sus mejores años en Europa podrían haber quedado atrás, el delantero todavía tiene condiciones para marcar diferencias en el fútbol sudamericano, algo que en River consideran clave para reforzar el equipo.

Situación contractual y posible costo del fichaje

La operación, sin embargo, no sería sencilla. Durante el verano de 2025, el Torino cerró la llegada de Giovanni Simeone procedente del Nápoles tras una cesión inicial que incluía una obligación de compra condicionada. Finalmente, el club italiano terminó adquiriendo al delantero por aproximadamente 6 millones de euros.

Actualmente, el atacante argentino tiene contrato con el Torino hasta el verano de 2028, con la posibilidad de extender su vínculo una temporada adicional. Debido a su reciente fichaje y a su rendimiento actual, todo apunta a que cualquier club interesado deberá realizar una oferta superior a la cifra que pagó el equipo italiano.

Según el portal especializado Transfermarkt, el valor de mercado del jugador ronda actualmente los 5 millones de euros, aunque una negociación podría elevar esa cantidad.

El factor sentimental que podría acercarlo a River

Un elemento que podría influir en la decisión final del futbolista es su pasado en River Plate. Antes de iniciar su aventura en el fútbol europeo, Giovanni Simeone se formó en las categorías inferiores del club y llegó a disputar encuentros con el primer equipo.

Además, el delantero es hijo del reconocido entrenador del Atlético de Madrid, Diego “Cholo” Simeone, lo que siempre ha mantenido su nombre ligado al fútbol argentino. Ese vínculo emocional con la institución podría convertirse en un factor determinante si el club decide avanzar definitivamente por su fichaje.

Por ahora, el interés existe y las conversaciones podrían intensificarse en los próximos meses, cuando el mercado de verano se acerque y River defina sus movimientos para reforzar el plantel.