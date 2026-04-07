El descenso, una opción muy real para los sevillistas

El Sevilla se ha metido de lleno en el lío del descenso tras su derrota ante el Real Oviedo y en el seno de la afición sevillista se ha instaurado la negatividad y el desasosiego como demuestran los datos de nuestra encuesta sobre las posibilidades de bajar del conjunto nervionense

El Sevilla tendrá que volver a luchar hasta última hora para salvar la categoría como la pasada temporada. A pesar de un inicio que atisbaba un año algo más tranquilo y estable dentro de la mediocridad instaurada en las últimas campañas, la situación se ha ido hundiendo hasta acabar con el cambio de entrenador en busca de un giro en el rumbo que evite la debacle del descenso a LALIGA HYPERMOTION. Pero el inicio de Luis García Plaza en el banquillo nervionense no ha sido el esperado para alimentar la poca positividad que hay en la hinchada sevillista a estas alturas de la temporada y tras varios años muy lejos de lo que era el Sevilla FC.

El técnico madrileño tenía el debut soñado para cualquier nuevo entrenador que comienza un proyecto en dificultades y con mucha presión. Quizás lo único negativo es que era fuera de casa, pero, tal y como está el ambiente en el Ramón Sánchez-Pizjuán, podía verse incluso con positividad para afrontar el choque sin esa presión extra. El resto era visitar al peor rival de la LALIGA EA SPORTS. Un Real Oviedo que ya va por su tercer entrenador de la temporada y que ha demostrado su incapacidad para mantener la categoría durante todo el año. De hecho, el propio Sevilla le goleó en el partido de la primera vuelta con un contundente 4-0 que cortó una mala racha por aquel entonces, aunque después vino otra de 1 punto de 12 posibles. Aún así, el Sevilla salió de Oviedo con 0 puntos, con el descenso aún más cerca y demasiadas dudas.

Los lectores de ESTADIO Deportivo ven el descenso como una posibilidad real

En ESTADIO Deportivo hemos querido palpar las impresiones de un sevillismo que está muy quemado con la imagen del equipo, como demostraron en su recibimiento el pasado domingo, sobre un posible descenso del Sevilla FC esta temporada. Las cifras de nuestra Encuesta Helvetia hablan por sí solas de las malas sensaciones de la afición para estas últimas ocho jornadas. El 78,31% de los votos creen que el Sevilla acabará descendiendo esta temporada a pesar de estar todavía fuera del descenso, mientras que sólo el 21,69% confían en la permanencia del equipo nervionense.

El calendario que queda por delante

El siguiente duelo no augura nada positivo, ya que tocará recibir al Atlético de Madrid en plena lucha por la tercera plaza. Lo único positivo es que el partido queda en medio de la eliminatoria de Champions ante el Barcelona y tendrá que hacer rotaciones. A partir de ahí, visitar al Levante es lo más "sencillo" que tiene hasta final de temporada. Osasuna, Real Sociedad, Espanyol, Villarreal, Real Madrid y Celta serán las últimas seis jornadas. Todos equipos con aspiraciones europeas e inmersos de lleno en esa lucha. El fútbol es impredecible y cualquiera sabe si el Sevilla es capaz de ganar al Atlético de Madrid y cambiar la dinámica, pero, por ahora, todo es negatividad en la cabeza de los sevillistas viendo el rumbo del club y el calendario que queda por delante.