Este es Fernando, el sevillista que recuerda los resultados del Sevilla FC desde la temporada 2006/2007: "Desde que tengo uso de razón me acuerdo"

Este aficionado sevillista recuerda los resultados desde la temporada 2006/2007, teniendo la oportunidad ESTADIO Deportivo de poder conocer esta historia y los entresijos de la misma, realizando también un pequeño test al protagonista

La victoria del Sevilla FC frente al Athletic ha servido para despegarse de una peligrosa pelea, como es la de la permanencia. Grandes imágenes de celebración fueron las que se vivieron en el estadio hispalense, que es sabedor de todo lo que implicada conseguir los tres puntos. Entre muchos de los allí presentes, se asemejaba esa celebración a la de las grandes noches que Nervión ha vivido, donde se han llegado a lograr importantes gestas que han catapultado a la entidad a ser una de las más importantes del viejo continente. Muchos son los jugadores que han pasado durante estos años, y muchos los partidos vividos.

Los recuerdos, en esta época de vacas flacas, son los que suelen asolar al sevillismo. Varios son los encuentros que han marcado el devenir y la memoria colectiva, aunque se antoja complicado recordar cada uno de estos partidos. Aunque, como casi todo en la vida, suelen existir excepciones. Y ESTADIO Deportivo ha podido charlar con una de ellas, al conocer a Fernando Parra. Aficionado sevillista, con 25 años de edad, recuerda el resultado de los partidos desde la temporada 2006/2007. Una hazaña casi única, más si cabe si sumamos todos los encuentros que este margen recoge, llegando a sumar algo más de mil encuentros.

"Desde chico, lo machacaría mucho de vérmelo y siempre me ha gustado mucho el fútbol. Más o menos desde que tengo uso de razón me acuerdo. Es verdad que no me lo he estudiado. Puedo fallar alguna vez, pero la mayoría, no sé por qué, me asombro hasta yo mismo a veces de algunas cosas que no sé ni por qué me sé", declara este aficionado. Y es que resulta impresionante saber este dato, algo que también atribuye a su amor por el Sevilla FC. "Si me tuviese que quedar con algo diría eso, porque por ser sevillista desde chico y que me guste o por ser pesado más bien. No ha sido por ninguna fijación en aprenderme ningún resultado, ni en goleadores, ni nada. Ha sido por un arte de magia", prosiguió.

Esta cualidad ha sido bien aprovechada por Fernando, que la ha utilizado para retar a sus amigos y soler ganar esas apuestas. "Alguna vez algunos amigos diciéndoselo a otras personas, de mi amigo se lo sabe o alguna apuesta, le invito una cerveza o lo que sea. Entonces ahí sí, hemos jugado", respondió. Por último, fue cuestionado por hasta cinco partidos distintos del Sevilla FC, acordándose de todos los resultados dichos por ESTADIO Deportivo. Sin lugar a duda, una curiosa y única historia.