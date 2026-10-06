Iborra, a seis días del Levante - Sevilla: "¿A quién quieres más, a mamá o a papá?"

El otrora mediocentro blanquirrojo, ahora segundo entrenador de su próximo rival, se considera "por una parte sevillista", aunque, cuando se enfrenten, querrá "ganar los tres puntos", al tiempo que ve a sus ex "con identidad, comprometidos y con margen de mejora", por lo que pronostica que "como club es capaz de todo"

Hizo una visita el viernes pasado a la que fue su casa, el Ramón Sánchez-Pizjuán, para participar en el pequeño homenaje a Unai Emery, del que fue pupilo aquí, antes del XV Trofeo Antonio Puerta, que terminó llevándose el Aston Villa por 1-3. El lunes que viene, volverá a verse las caras con el equipo en el que jugó entre 2013 y 2017, con el que conquistó las tres Europa Leagues (además, consecutivas) que se mostraron sobre el campo esa noche, aunque esta vez con puntos en juego y el corazón más o menos dividido, pues ejerce de asistente de Luís Castro en el Levante UD, donde se formó y se retiraría de los terrenos de juego en 2025.

"Me considero por una parte sevillista y había que colaborar con lo que el acto demandaba. No está reñido con mi faceta profesional y mi club de origen. Los tres puntos, cuando nos enfrentemos, los voy a querer ganar, pero siempre voy a desear lo mejor tanto al Sevilla FC como al Levante UD, que es mi club", apuntaba este martes el de Moncada en Canal Sur Radio, donde prefería no verse en el compromiso de tener que decantarse totalmente por los colores blanquirrojos o los azulgranas: "¿A quién quieres más, a mamá o a papá? Es difícil elegir, pero he vivido etapas preciosas en ambos lados".

Su ex equipo ha arrancado el curso como un tiro

"Han sentado unas bases importantes. Se puede ver un equipo comprometido, con una identidad, y lo que percibo y me cuentan es que hay un buen grupo humano, y al final así están más cerca los resultados".

Lo entrenó Luis García Plaza

"Al margen de nuestra relación profesional (fue pupilo de Luis García Plaza en Levante UD y Villarreal CF), tenemos una personal desde que coincidimos. Hablamos muchas veces, nos guardamos mucho cariño; no solo a él, si no a su cuerpo técnico. Son buena gente y les deseo lo mejor. Siempre que puedo hablar con ellos es bonito y es especial. Está demostrando que es el idóneo, sabe lo que significa el Sevilla FC, lo que quiere de sus jugadores, y lo está demostrando. Estoy viendo un equipo que compite y se lo deja todo, esa identidad que la gente de Sevilla quiere la está llevando a cabo".

¿Volverá el Sevilla de los éxitos?

"El Sevilla FC como club es capaz de todo; particularmente, lo he vivido tanto allí como en la distancia. Si han hecho el comienzo de LaLiga que han hecho y tienen los puntos que tienen, además con margen de crecimiento y mejora, yo el techo no se lo pondría. Es verdad que se han vivido recientemente situaciones muy complicadas, por lo que siempre hay que tener los pies en el suelo, pero el Sevilla FC ha demostrado anteriormente que puede llegar donde sea. Cuando todos están unidos, son muy fuertes, así que ojalá puedan conseguir esos objetivos ambiciosos, porque yo me alegraría".