Juan Cala explica la crisis del Sevilla: "Todo el mundo no va en la misma dirección y da pena"

El canterano sevillista, ahora director deportivo del Cádiz, señala a la inestabilidad accionarial y a la falta de unidad como responsable de la caía libre sufrida por el club sevillista desde que él defendía su escudo

El Sevilla atraviesa por una situación delicada a todos los niveles que causa desazón y dolor a los aficionados y a todos aquellos que formaron parte de los tiempos gloriosos no muy lejanos en el Ramón Sánchez-Pizjuán, que ahora tratan de explicarse qué ha ocurrido para la involución sufrida por el club.

Entre ellos se encuentra un canterano blanquirrojo como Juan Cala, actual director deportivo del Cádiz, que analiza con tristeza el momento atravesado por el club que considera su casa.

Juan Cala analiza con tristeza la situación del Sevilla y señala las causas

"Da pena, porque es verdad que hay una crisis institucional, una crisis que después percibe en el ambiente y en lo deportivo que no le gusta a ningún sevillista", explica en Ojú que podcast el lebrijano, que valora las razones por las que el Sevilla ha experimentado una caída de tal índole: "Ves que todo el mundo no va en la misma dirección, sin entrar en detalles en qué dirección es la buena o la mala, y la verdad que a nadie nos gusta lo que está pasando".

"El Sevilla ha sido un transatlántico que iba a una velocidad de crucero y ese transatlántico ya no va a la misma velocidad. Ahora mismo hay una crisis institucional de la que se habla a cada momento, también, en los medios, con las acciones para arriba y las acciones para abajo, y todo esto se refleja en el resultado deportivo", señaló Juan Cala, que fue más allá en su análisis.

Cala culpa a la inestabilidad accionarial del Sevilla

"Soy de los que piensan que si el club hace todo para que el 'nueve' marque goles lo más normal es que a la larga vaya mal. Si tú solo dependes del número de goles del 'nueve' todo terminará yendo mal . En el Sevilla se instauró una política por la que todo el mundo trabajaba en la misma dirección, en todos los sentidos, y que repercutía hasta que se vendiera un espacio de publicidad en el campo", señaló Cala en referencia al concepto de estructura de club: "Si no todo el mundo rema en la misma dirección se pierde fuerza sobre el terreno de juego".

Cuestionado sobre cuál es la diferencia entre el gran Sevilla y el actual, qué es lo que ha provocado este cambio, Cala lo tiene claro. "La inestabilidad accionarial. En el Sevilla anterior nadie dudaba quién eran los accionistas, quién era el grupo fuerte, qué es lo que se hacía, las directrices del Consejo de Administración. Y ahora hay una inestabilidad accionarial que genera muchas dudas", apuntó.