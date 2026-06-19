Manolo Jiménez admite contactos con el Sevilla y que nunca dirá que no

El técnico arahalense revela que hubo conexiones para su vuelta al banquillo cuando se produjo la destitución de Almeyda, a la par que saca pecho por su trabajo en Nervión y explica que al Sevilla solo puede darle una respuesta

Manolo Jiménez, leyenda del Sevilla por su historia como futbolista y sus números como entrenador del filial y del primer equipo, admite que recientemente, cuando se produjo la destitución de Matías Almeyda, hubo contactos de forma indirecta para sondear la posibilidad de que ocupara el banquillo.

"Varias veces sonó mi nombre y hubo algún que otro leve contacto. Yo delego mucho en mi agente y, la verdad que sí hubo alguna conexión últimamente y charla, pero fue a través de terceras personas", reveló el técnico de El Arahal en la entrevista concedido a Rodrigo Rea, en la que asegura que él no habría dudado en tomar los mando si el tanteo se hubiera convertido en una oferta.

Jiménez tiene clara la respuesta al Sevilla

"Siempre digo que hay clubes, y el Sevilla es uno de ellos, donde nunca puedo decir que no. Mi historia futbolística está escrita por el Sevilla y, si llaman a mi puerta, difícilmente diría que no", afirmó el exentrenador nervionense, que reivindicó el trabajo realizado cuando asumió el timón blanquirrojo desde mediados de la 07/08 hasta que fue destituido en la 09/10 con el equipo en la zona alta de la tabla.

"Los más jóvenes saben que intenté contribuir a la historia del club. Me tocó llegar al primer equipo en un momento de transición, después de haber ganado mucho, y conseguimos mantener al equipo arriba. El primer año nos clasificamos para la UEFA, el segundo acabamos terceros en Liga y el tercero alcanzamos la final de la Copa del Rey. Se vendieron jugadores importantes y otros jóvenes tuvieron un papel fundamental en el primer equipo", apuntó Jiménez, que clasificó el Sevilla para la final copera tras eliminar al Getafe, pero que fue despedido antes de jugarla en favor de Antonio Álvarez, que levantó el título.

Jiménez destaca que encontró a un Sevilla muy decaído por el adiós de Puerta

En este sentido, apuntó que a su llegada se encontró un vestuario muy tocado, que no se había recuperado del golpe durísimo que supuso el adiós de Antonio Puerta.

"Cuando me tocó coger el vestuario, el ambiente era de cabeza gacha. Aquello influyó muchísimo en la plantilla. Para mí era alguien especial; era un líder en simpatía, un notable en todo y un futbolista importantísimo. Fue un palo muy grande. El fútbol dejó de verse como una motivación y se frenó mucho el entusiasmo del equipo. Costó arrancar, pero al final supimos convertir aquella desgracia en un homenaje permanente a Antonio Puerta, y el equipo fue creciendo", explicó Manolo Jiménez.