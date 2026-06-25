La sorprendente vuelta a casa a Karim Rekik: regresa a Sevilla justo tres años después de su traspaso al Al Jazira

El central y lateral neerlandés, de 31 años, ha compartido una fotografía en la que se le ve ejercitándose en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios en plenas vacaciones y desafiando las altas temperaturas que desde hace días azotan al sur de la península ibérica

De vuelta en casa, justo tres años después de su marcha del Sevilla FC. Así se ha sentido Karim Rekik en la tarde de este pasado miércoles, cuando desafió las altas temperaturas del verano hispalense para volver a entrenarse en los terrenos de juego de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Sólo la lona con el logo de Adidas permite comprobar el paso del tiempo y la vigencia de la imagen compartida por el propio futbolista neerlandés, ya que la firma alemana aún no vestía al club blanquirrojo cuando él fue traspasado al Al-Jazira FC.

Karim Rekik se entrena en la ciudad deportiva del Sevilla FC

Una imagen vale más que mil palabras, habrá pensado Rekik, quien ha compartido la fotografía ejercitándose en uno de los campos anexos de las instalaciones de la carretera de Utrera sin comentario de texto añadido y con la única compañía de un brazo robótico. Allí, en el que fue su lugar de trabajo diario entre 2020 y 2023, ha estado trabajando con permiso del Sevilla FC a la espera de ver lo que depara este mercado estival de fichajes a sus 31 años y después de pasar las tres últimas campañas en el club árabe.

Fue traspasado por el Sevilla FC al Al-Jazira FC hace tres veranos por dos millones de euros más uno en variables, después de ofrecer un óptimo rendimiento tanto de central como de lateral izquierdo. Con el club de Nervión sumó 70 encuentros oficiales en tres campañas y se ganó un sitio en la selección absoluta de Países Bajos, con la que llegó a jugar cuatro encuentros de la mano de Louis van Gaal. Casualmente, su hermano Omar Rekik -actualmente en el NK Maribor esloveno- se encuentra jugando el Mundial 2026 con la selección de Túnez (país del que son originarios pese a ser oriundos neerlandeses de nacimiento).

Así se despedía del Sevilla cuando fue traspasado al Al-Jazira

"Mi Sevilla... Quiero daros las gracias por estos 3 años increíbles en este hermoso club. A mis compañeros, mis entrenadores y todas las personas que trabajan en el Sevilla FC por tratarme como uno de vuestra familia. Cuando llegué a este club encontré personas que hoy en día son de mi familia", escribía en el verano de 2023 el también exfutbolista de clubes como el Hertha Berlin alemán, el Olympique de Marsella francés, los clubes ingleses del Manchester City, Blackburn Rovers y Portsmouth FC o el PSV Eindhoven y el Feyenoord, en su país.

He intentado siempre dar lo mejor de mí por este equipo al igual que este me ha dado a mí. Hay días que nunca voy a olvidar, especialmente cuando ganamos la Europa League, esa sensación de celebrarlo todos juntos fueron días inolvidables", explicaba Rekic en su carta de despedida tras anunciarse su traspaso.

"En cada situación tanto buena como mala he disfrutado lo máximo, me llevo momentos inigualables. Este equipo es muy grande, tanto su ciudad como su gente, me siento muy orgulloso de haber llevado esta camiseta. Desearos toda la suerte del mundo para el futuro de este club y de mis compañeros. De nuevo: gracias por todo y viva el Sevilla FC", se despedía el central neerlandés, que tres años después ha despertado todas esas emociones con su momentánea vuelta a casa.