"Monchi, en su etapa inicial en el Sevilla, ha sido un referente para mí; me abrieron las puertas y yo procuro hacer lo mismo"

El Sporting afronta entre dudas y con bajas los días después de la derrota ante el Oviedo, pero desde el club transmiten plena confianza en Larcamón

La derrota del Sporting en el duelo asturiano duele y ha creado dudas sobre el proyecto gijonés que lidera Nicolás Larcamón cuando parecía que estaba empezando, otra vez, a sacar la cabeza. El problema es que no sólo perdió ante el Oviedo sino que el próximo domingo no podrá contar con César Gelabert y Nikita Iosifov, además de Andrés Ferrari y Bruno Rubio.

El primero vio la roja en el Carlos Tartiere y ha sido sancionado por el Comité de Competición, mientras que Nikita Iosifov sufrió una rotura fibrilar que le tendrá un tiempo de baja. Al menos Larcamón recupera a Hugo Guillamón, que se ha recuperado, precisamente, de la rotura fibrilar sufrida el 17 de agosto en su debut y que ya podría estar este fin de semana ante el Celta Fortuna.

Ante esas dudas, el presidente ejecutivo del Sporting, José Riestra, ha dado la cara en el podcast Arquitectos - LaLiga y ha mostrado su total confianza en un proyecto por el que apuesta totalmente y que espera que devuelva a primera al histórico equipo asturiano.

"La semana previa al derbi fue genial, trabajando mucho, cuidando los detalles...Luego llega el partido, pasan cosas inesperadas y todo lo vivido previamente no se da. Se pierde el partido y el Oviedo aprovecha los errores del Sporting, que nos salieron muy caros. Es una derrota muy dolorosa, pero nos levantamos y miramos adelante", afirma el mexicano, quien cree que la clave estuvo en la roja a Gelabert, que "cambia por completo el partido".

La derrota, según avisa el presidente ejecutivo, no varia nada la hoja de ruta. El lunes mantuvo una reunión formal para pensar en el corto plazo, en como mejorar y en como poner lo necesario para ganar el siguiente partido, que es ante el filial celtiña. "Queríamos ver cómo mejorar, qué hacer y seguir adelante. Antes, nadie quería trabajar en el mundo del fútbol después de una derrota así, ahora es al revés, toca ir al detalle. Fue un lunes más intenso de lo normal", reconoce.

Larcamón, clave para el crecimiento del Sporting

José Riestra está totalmente convencido de que Larcamón sacará el equipo adelante. Él fue su valedor, el que se lo trajo de México, y espera que, poco a poco, pueda ir encarrilando la situación. "Los entrenadores influyen en un 30% en lo que sucede, pero sin ese 30% no sucede lo demás. Son capaces de generar el resto, tienen una gran responsabilidad y por eso forman parte de la toma de decisiones. Muchas de las decisiones quedan en sus manos, por eso Larcamón forma parte de nuestro Comité Deportivo, todos los fichajes y descartes pasan por su filtro, siempre tiene opinión, aunque no la decisión final. Es la persona que afina los detalles y el que trata a los jugadores en lo humano. Cada semana le marca el resultado, puede ser injusto, pero es así. Me gustaría lograr una continuidad que salve al entrenador del resultado, pero es complicado. Generalmente la estabilidad da resultados", reconoce el presidente ejecutivo sportinguista.

El ejecutivo mexicano, ante las dudas, destaca por qué hay confianza plena en Nicolás Larcamón. "Él junta varias cosas. Tiene un gran pasado y tiene resultados deportivos en varios países. Tiene un gran conocimiento del juego, una parte humana muy buena, es cercano, le gusta debatir con los jugadores, es abierto para corregir cosas, tiene mucha hambre... No es de los que se queja de no tener la mejor plantilla o el mayor presupuesto. Se hace responsable de su proyecto", afirma antes de indicar que "por lesiones", el Sporting no ha podido disfrutar hasta ahora del "once de gala".

"No vemos al equipo en su mejor versión por eso. Todos queríamos 18 puntos y compitiendo como contra el Girona, a pesar de perder, pero hay que tener paciencia para ver el potencial de Larcamón. Estoy convencido de que nos ayudará. Hay mucho ruido después de los malos resultados, pero si dejas que el ruido entre, empiezas a dudar y a fallar. Y entras en bucle", añade.

Monchi, el ejemplo a seguir

Dejando a un lado el trabajo del plantel, sobre el suyo, deja claro quien es su referente y el modelo a seguir. "Monchi ha sido un referente para mí. Lo he seguido mucho, especialmente en su etapa inicial en el Sevilla. También Pedro Caixinha ha sido un referente para mí a nivel de banquillos. Poder preguntar y conocer por qué toman decisiones, me ayuda. Yo crecí porque me abrieron las puertas y yo procuro hacer lo mismo con el resto", indica.

En este sentido, afirma que el proyecto es nuevo y pide paciencia. "Hicimos una revolución en los primeros 100 días. Hemos cambiado la estructura. Tengo un cargo de presidente ejecutivo y se ha fortalecido la parte de negocio con un nuevo director general. No debe afectar el resultado deportivo a la empresa. Hay que tener clara la dirección", estima Represa.