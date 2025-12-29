El Almería acelera por Morcillo ante el riesgo del Albacete de perderlo gratis

El futuro de Jon Morcillo se perfila como uno de los grandes movimientos del mercado invernal en LaLiga Hypermotion

El Albacete Balompié afronta días decisivos en los despachos mientras el equipo regresa a los entrenamientos tras el parón navideño. El nombre propio de la actualidad blanca es Jon Morcillo, uno de los futbolistas más determinantes del plantel y cuyo futuro inmediato apunta lejos del Carlos Belmonte. El Almería ha dado un paso al frente y ya trabaja para cerrar su incorporación en este mismo mercado invernal.

Las conversaciones entre clubes se encuentran avanzadas, aunque todavía resta resolver el último punto clave: el acuerdo económico definitivo. En el Albacete son conscientes de que el extremo finaliza contrato al término de la presente temporada, lo que convierte a enero en la última oportunidad real de ingresar dinero por su traspaso.

Una negociación marcada por el contexto contractual

Morcillo cuenta con una cláusula de rescisión cercana a los tres millones de euros, una cifra que el club manchego sabe que difícilmente podrá exigir en su totalidad debido a la situación contractual del jugador. Este escenario ha abierto la puerta a una negociación a la baja que podría desbloquear la operación en los próximos días.

Desde la dirección deportiva encabezada por Toché, se valora seriamente la venta ahora antes que arriesgarse a perder al futbolista sin compensación económica en verano. La operación permitiría además reinvertir en el mercado de invierno para reforzar varias posiciones.

El extremo que quiere el Almería

En el entorno del jugador existe optimismo absoluto. Morcillo vería con muy buenos ojos dar el salto al conjunto indálico y firmar un contrato importante en un proyecto con aspiraciones claras de ascenso. De cerrarse la operación, el extremo izquierdo se convertiría en el primer fichaje del Almería en este mercado.

La llegada de Morcillo responde a una de las prioridades marcadas por el club andaluz: reforzar las bandas ofensivas. El otro gran objetivo es la contratación de un delantero centro que incremente el caudal goleador del equipo, actualmente sostenido por Sergio Arribas y Adrián Embarba.

Experiencia y rendimiento contrastado

Formado en la cantera del Athletic Club, Jon Morcillo acumula una amplia trayectoria en el fútbol profesional español. Suma más de 150 partidos oficiales, repartidos entre Primera y Segunda División, y ha vestido camisetas históricas como las del propio Athletic, Real Valladolid —con el que logró un ascenso— y la SD Amorebieta.

Sin embargo, ha sido en el Albacete donde ha encontrado continuidad y protagonismo. En la presente temporada ha participado en todos los encuentros ligueros, con cinco goles y tres asistencias, números que, sin ser espectaculares, reflejan su impacto ofensivo. Su desborde, velocidad y potente disparo desde media distancia encajan perfectamente en el sistema del Almería.

Interés creciente y ventaja indálica

Aunque varios clubes de Primera División han seguido de cerca su evolución, el Almería ha tomado ventaja clara en la carrera por su fichaje. Según fuentes cercanas a la negociación, el futbolista ha rechazado otras propuestas recientes, priorizando el proyecto rojiblanco.

El club andaluz se mueve con determinación en el mercado, apoyado en su potencial económico y en el atractivo de un proyecto que apunta al regreso a la élite. Mientras se ultiman detalles por Morcillo, el Almería también trabaja en otras operaciones, tanto de entradas como de salidas, para ajustar la plantilla a las necesidades del entrenador.

Un adiós cercano al Belmonte

Todo apunta a que Jon Morcillo vive sus últimos días como jugador del Albacete. Su salida permitiría al club manchego ganar margen de maniobra en el mercado y planificar el futuro con mayor estabilidad financiera. Las próximas horas serán clave para cerrar una operación que puede marcar el invierno en LaLiga Hypermotion.