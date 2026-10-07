Miguel de la Fuente amenaza al Leganés tras su pasado como pepinero

El delantero del Almería se reencuentra con el equipo en el que se convirtió en uno de los grandes protagonistas del último ascenso a Primera y llega lanzado tras marcar en las dos últimas jornadas

Hay partidos que tienen un componente especial. Para Miguel de la Fuente, el próximo enfrentamiento del Almería ante el Leganés será uno de ellos. El delantero volverá a verse las caras con el equipo al que defendió durante tres temporadas y media y con el que dejó una huella difícil de borrar. Ahora, sin embargo, llega a la cita convertido en una de las grandes amenazas del conjunto rojiblanco.

El Almería atraviesa un momento espectacular, con cinco victorias consecutivas, y el atacante vallisoletano ha tenido mucho que ver en las dos últimas. Frente al Burgos fue protagonista de la remontada con una asistencia y un gol decisivo, mientras que ante el Mallorca volvió a aparecer para marcar el 0-1 definitivo en Son Moix, en un duelo directo por el ascenso.

Un ídolo que ahora vuelve como rival

Miguel de la Fuente conoce perfectamente lo que significa el Leganés. Con el conjunto pepinero llegó a disputar 120 encuentros, entrando entre los 15 jugadores que más veces han vestido la camiseta del club pepinero en la historia moderna. Además, fue una pieza fundamental en el último ascenso a Primera, conquistando la Segunda División en 2024 y aportando 13 goles.

Su balance en Butarque fue de 24 goles y 7 asistencias en tres temporadas y media, dejando además actuaciones especialmente recordadas, como el triunfo ante el Atlético de Madrid en enero de 2025 o el tanto que dio la victoria frente al Sevilla en el tramo final de aquella temporada. Pero el fútbol le ha llevado ahora hasta Almería, donde su protagonismo no ha hecho más que crecer.

Un delantero total para el Almería

Desde su llegada al conjunto andaluz, Miguel de la Fuente ha demostrado que es mucho más que un delantero pendiente únicamente del gol. En sus 33 partidos con el Almería suma 8 tantos y 6 asistencias, mientras que en la presente temporada ya acumula tres goles y una asistencia. "El trabajo nunca va a faltar", aseguró tras su exhibición ante el Burgos.

Y sus actuaciones están siendo el mejor reflejo de esa filosofía. Entró en el minuto 59 y cambió por completo el partido. Primero generó una ocasión clara, después avisó con un disparo desde fuera del área y, finalmente, protagonizó la jugada que terminó decidiendo el encuentro. En el minuto 84 llegó su obra de arte. Recibió de espaldas, se giró y filtró con su pierna menos hábil un pase para Arribas. El futbolista rojiblanco se la devolvió y Miguel de la Fuente culminó la combinación colocando el balón junto al palo. Una conexión que volvió a darle tres puntos al Almería.

También fue decisivo en Son Moix

Su actuación ante el Mallorca confirmó que no se trataba de una aparición puntual. En Son Moix fue el más inteligente para aprovechar un rechace tras un lanzamiento y convertirlo en un disparo imparable. Sus números reflejaron su impacto: un gol, dos remates a puerta, seis toques en el área rival, siete faltas recibidas y diez duelos completados, siendo el jugador más destacado del encuentro en todos esos apartados.

Y los datos de la temporada dibujan a un atacante especialmente completo. Entre los 578 futbolistas de LaLiga Hypermotion, Miguel de la Fuente es segundo en toques dentro del área (26), sexto en asistencias y goles esperados (2,95) y décimo en faltas recibidas. Entre los atacantes, además, ocupa el sexto puesto en acciones progresivas y el séptimo en porcentaje de duelos ganados.

La 'ley del ex', otra vez a prueba

El delantero se ha convertido en uno de los motores ofensivos del Almería. Es referencia arriba, pero también el primero en defender y acudir a la presión. Un 'nueve' completo que afronta ahora un partido cargado de recuerdos. Ante el Leganés buscará prolongar hasta tres jornadas consecutivas su racha goleadora y volver a aplicar la conocida 'ley del ex'. No sería la primera vez: ya marcó al conjunto pepinero cuando defendía la camiseta del Alavés. Fue en la primera jornada de la temporada 2022/23 y su gol contribuyó a la victoria del conjunto babazorro.