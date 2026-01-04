Indonesia confirma que ha recuperado el cadáver del español Fernando Martín, entrenador del Valencia Femenino B

El entrenador del Valencia Femenino B desapareció el pasado 26 de diciembre cuando el barco en el que navegaba naufragó cerca de las costas de Indonesia. El técnico se encontraba de vacaciones junto a su familia en el país asiático aprovechando la Navidad

Los equipos de rescate de Indonesia confirmaron este domingo que han recuperado los restos sin vida del español Fernando Martín Carreras, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, mientras continúa el operativo para tratar de localizar a los dos menores aun desaparecidos en el naufragio el pasado 26 de diciembre.

"En base en los resultados del proceso de identificación realizado por la Policía y el Hospital de Labuan Bajo, podemos afirmar que se trata de Fernando Martín, de 44 años", dijo en un vídeo Fathur Rahman, el oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) que coordina la misión.

Se trata del segundo cadáver hallado por los equipos de búsqueda en la zona, después de que los rescatistas recuperaran el lunes el cuerpo sin vida de una menor española, hija de la esposa de Fernando. Los restos de Fernando Martín fueron encontrados a las 8:47 de esta mañana hora local (00:47 GMT) por un barco de la Policía, a unas 1,13 millas náuticas del lugar donde el pasado 26 de diciembre naufragó el barco turístico en el que viajaba junto a su mujer y cuatro menores. Dos de las españolas -Andrea Ortuño, esposa de Fernando Martín, y una niña hija de la primera- fueron rescatadas tras el accidente.

Tras hallar hoy el cadáver, las autoridades de Indonesia extendieron hasta el miércoles la búsqueda de los otros dos menores españoles desaparecidos, un hijo de Martín y un hijo de Andrea Ortuño. Ambos habían contraído matrimonio recientemente. El barco de uso turístico KM Putri Sakinah se hundió en las aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- alrededor de las 20.30 hora local del 26 de diciembre (12.30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas y más adelante se amplió el operativo. Por su parte, la Policía ha abierto una investigación para tratar de determinar si la tripulación cometió alguna negligencia que provocara el accidente.

El Valencia CF lamentó la desaparición de Fernando Martín

El Valencia CF rápidamente mostró su pesar y su lamento por la desaparición de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B. El técnico valencianista desapareció junto a tres de sus hijos, de 12, 10 y 9 años, cuando el barco en el que navegaban se fue a pique cerca de la isla de Padar en Indonesa.

Las autoridades de Indonesia ha estado buscando a los desaparecidos desde el pasado 26 de diciembre, día en el que ocurrió el siniestro del cual escaparon con vida la esposa de Fernando Martín y una de sus hijas, hasta que que encuentren a todos los desaparecidos. Por ahora, sólo han sido recuperados dos cuerpos sin vida, quedando aún dos menores de edad por encontrar.